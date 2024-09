Cocci di vetro sulla strada: «Una trappola» 

Cocci di vetro sulla strada, messi scientificamente per creare danni e fare male. È successo la scorsa settimana, quando più di un ciclista si è trovato davanti una striscia di pezzi di vetro sulla strada che da san Gemiliano a Sestu porta verso Ussana.

La denuncia

Il primo racconto è di Michela Mura, consigliera di minoranza in Comune e capogruppo Pd: «Spesso percorro quella strada per il piacere di fare un giro in bicicletta. Ho visto una ventina di vetri rotti, disposti in modo da rendere impossibile evitarli. Chi l’ha fatto si è sicuramente impegnato per un bel po’ di tempo». Una testimonianza simile la racconta anche Aberto Piredda: «Tanti cocci di bottiglie rotte, disposte longitudinalmente, lungo la carreggiata, in diversi punti. Ho dovuto fare miracoli per evitare i vetri e la foratura, fossi caduto mi sarei fatto male», racconta con la paura ancora negli occhi. Lo spavento è stato grande, troppo per documentare con una foto. Non appena visti, i cocci sono stati subito rimossi.

Strada amata dai ciclisti

La strada, in un tratto confinante con Ussana ma ancora di competenza sestese, non è comunque molto trafficata, ma soprattutto durante i fine settimana sono tanti i ciclisti che amano percorrerla. E purtroppo non mancano altri problemi: «Si vedono troppi rifiuti ai lati della strada», fa notare Mura, «il fenomeno andrebbe arginato con le fototrappole». Continua Piredda: «Spesso qui ho notato spazzatura di ogni genere: bottiglie più che allo stabilimento Ichnusa, e poi pezzi di cruscotto, parti di auto, frigoriferi, ma è la prima volta che noto bottiglie disposte in quel modo. C’era sicuramente l’intenzione di fare del male». E infine lo stato dell’asfalto: «Pieno di buche», aggiunge Mura, «certamente pericoloso e non solo per i ciclisti». Le ipotesi sul possibile responsabile si sprecano: «Difficile capire il perché», commenta Mura, «sicuramente qualcuno che non ama i ciclisti». Se c’è chi punta il dito contro qualche residente o lavoratore della zona, infastidito dal traffico di bici a bassa velocità.

Il problema rifiuti

Dietro l’abbandono di rifiuti invece, un fenomeno denunciato più volte, ci sono tante ragioni: chi promette di svuotare regolarmente cantine o demolire auto e poi butta tutto dove capita, ma anche chi non paga la Tari. A indagare è la Polizia Locale che ha promesso di intensificare i controlli, e si valuta anche di installare telecamere nascoste; insieme con i Barracelli svolgono una media di dieci verifiche al mese su rifiuti abbandonati in tutta Sestu.

RIPRODUZIONE RISERVATA