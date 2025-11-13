«Cocchi e traccheras, così siamo diventati artigiani del legno»  

Tutto è nato in quelle lunghe giornate chiusi in casa, nel periodo del Covid. Fino ad allora Franco Serra, 77 anni, non aveva mai toccato un pezzo di legno. Poi all’improvviso tutto cambia. «Non sapevo cosa fare e così ho preso in mano della legna che avevo in casa e ho cominciato a darle forma». E dal nulla, ha scoperto anche di essere bravo.

«La prima cosa che ho fatto sono i calessini con il pony e poi da lì mi sono specializzato fino a creare il cocchio di Sant’Efisio e sono stato felicissimo quando mi è stata chiesta una copia per la chiesa di Stampace». E siccome l’unione fa la forza, Serra trova la sua più grande socia nella moglie Silvana Perra, 75 anni. «Mio marito fa i carri», dice lei, «e io ciò che c’è dentro». Ovvero le bamboline per le sette tracchere di San Giovanni, quelle che siedono nei carretti, i fiori e così via. «Siamo una bella squadra», dicono loro che hanno già avuto modo di mostrare le loro opere in alcune mostre allestite alla sala Pira e a Sa dom’e Farra.

«Io sono molto amante delle tradizioni», dice ancora Serra, «poi avevo pensato a come poteva essere il cocchio di Sant’Elena che non si usa più e l’ho realizzato. E ho fatto anche la tracca di San Giovanni che mia moglie ha decorato». Lasciando un po’ da parte la tradizione, Serra si è dedicato anche alla riproduzione dei casotti del Poetto: «Ricordo di un tempo bellissimo» e adesso spera, «di poter avere una sala dove poter fare una mostra permanente».

