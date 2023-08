Cocca e Atzori, il senso del sacro  

Una riflessione sul senso del sacro nella società. Tracce e segni di fede e religiosità nel mondo contemporaneo segnato da un inarrestabile processo di secolarizzazione. I sardi Pietrina Atzori e Cenzo Cocca, insieme ad altri 21 artisti della scena internazionale, offrono il loro contributo nella mostra “diffusa” in programma sino al 10 settembre a L’Aquila per “Luco”, dal latino lucus che in origine indicava una radura boschiva più esposta alla luce solare.

Si tratta di un progetto espositivo internazionale, promosso da F’Art, associazione per la promozione delle arti visive contemporanee, e curato da Barbara Pavan, in occasione della 729° Perdonanza Celestiniana.

Percorso

Il percorso espositivo si snoda attraverso tre sedi, tra cui lo spazio di F’Art Gallery in via San Francesco da Paola 13, che ospita le opere dei due artisti sardi. Pietrina Atzori crede nel valore antropologico dell’arte come strumento di coscienza e conoscenza individuale e collettiva. Si occupa da tempo della valorizzazione delle fibre naturali, specialmente della lana. Il punto di partenza, luogo di nascita e di formazione, è San Sperate: «È il paese in cui sono nata e vivo, in cui sento forti le mie radici e che ha formato la mia identità di donna e di artista. Sono cresciuta - spiega- in un paese che stava creando una nuova identità in cui riconoscersi, curiosa e desiderosa di esprimersi dietro lo stimolo e l’esempio dell’instancabile e vulcanico Pinuccio Sciola. San Sperate, dopo la sua scomparsa, è cambiata, come è naturale che sia, ma continua a mantenere lo spirito creativo e anche un po’ anarchico che l’ha sempre contraddistinta, un luogo in cui gli spiriti creativi sono sempre in fermento e giovani artisti trovano le radici del loro cammino».

Le Madonne nere

“Nigra sum sed formosa” è il titolo dell’opera in mostra a L’Aquila: «Si tratta di un percorso di ricerca attraverso il culto delle Madonne nere nel sud dell’Italia. Ho sviluppato il lavoro utilizzando santini di icone mariane, li ho prima fotografati, poi ho manipolato l’immagine digitale apportando cambiamenti alle tonalità degli abiti e soprattutto al colore dell’incarnato. Le immagini così ottenute sono state stampate sul tessuto che ho ricamato a mano sottolineando e impreziosendo le vesti. Le tavole delle Madonne dialogano con i santini originali. Le nuove figure – conclude Pietrina Atzori - testimoniano che tutte le Madonne possono essere nere poiché la fede colma il bisogno di spiritualità indipendentemente dal colore della pelle».

Ago e filo

Il ghilarzese Cenzo Cocca si esprime attraverso tecniche e materiali semplici, come l’ago e il filo. Inserite in questa mostra sono due maschere che affrontano il tema del sacro e della memoria, passando attraverso le neuroscienze: «Sono state cucite su cartoncino. Ho iniziato a cucire questa nuova serie di opere nel mese di dicembre del 2022, dieci pezzi sono stati presentati a Parigi a luglio. Sin dall'inizio del mio percorso artistico – chiarisce Cocca - ho cercato di riflettere sul concetto di sacro e mi sono sempre domandato che cosa realmente sia sacro per me oggi. Le Neuroscienze hanno avuto un ruolo importante da quando ho iniziato a leggere il libro “Arte e Neuroscienze” di Eric R. Kandel che mette a confronto questi i due mondi». L’arte di Cocca è un’esplorazione continua e trae ispirazione dalla tradizione sarda e dalle culture di altre civiltà che hanno lasciato un segno profondo nel Mediterraneo: «Ricordo di aver visto le foto di Andreas Bentzon ad Ottana qualche anno fa. Sono rimasto colpito dalla grande semplicità e dalla forma delle maschere del Carnevale. Da qui sono partito per realizzare tutte le opere, andando a ricercare un linguaggio diverso e soprattutto forme nuove».

Tutto ha avuto inizio dieci anni fa, spiega Cocca: «Ho frequentato un corso di cucito base. Poi ho studiato sartoria all’istituto Moda & Immagine di Nuoro. Sono entrato in contatto con l’arte senza dimenticare le competenze acquisite nel lavoro sartoriale. A quel punto, ho cominciato a percorrere la strada della Fiber Art».

RIPRODUZIONE RISERVATA