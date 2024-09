Cocaina tra la frutta: sette condanne 

Pedane in legno e quaranta cassette di frutta e verdura usate per nascondere oltre undici chili di cocaina purissima, ben suddivisa in panetti. Un carico dal valore di circa due milioni e mezzo di euro che era stato intercettato il 16 maggio 2009 dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari e della Polstrada di Sanluri mentre viaggiava su un tir sulla Carlo Felice, tra Sardara e Sanluri. Ieri mattina, a quindici anni dai fatti, il Tribunale di Cagliari ha condannato a pene comprese tra gli 8 e i 10 anni di carcere quelli che la Direzione distrettuale antimafia ha ritenuto essere i presunti organizzatori di quel maxi-acquisto di droga. L’esame sullo stupefacente disposto dai magistrati aveva poi accertato che si trattava di cocaina pura al 98,1 per cento.

La sentenza

La Prima sezione penale del Tribunale presieduta dalla giudice Tiziana Marogna (a latere Luca Melis e Federico Loche) ha inflitto 10 anni di reclusione a Andrea Serra, 51 anni di Villacidro, Luciano Vacca, 51 anni di Furtei, Ignazio Piras, 65 anni di Samassi, Vincenzo e Giuseppe Vitale, 50 e 47 anni, residenti uno a Guardaville e l’altro a Catanzaro. Le due condanne a otto anni sono state inflitte, invece, a Emanuele Damiano, 48 anni di Ossana (provincia di Trento) e a Gian Piero Isu, 69 anni di Gonnosfanadiga. L’inchiesta era stata aperta dal Procuratore aggiunto Paolo De Angelis e poi passata alla sostituta procuratrice Rossana Allieri. Stando alla ricostruzione della Dda il gruppo avrebbe detenuto, ricevuto e acquistato la droga: i due Vitale l’avrebbero procurata su commissione di Serra e Vacca, mentre Isu avrebbe trasportato lo stupefacente nel camion.

La vicenda

A essere bloccato dalla polizia era stato proprio il tir bianco guidato dal camionista di Gonnosfanadiga, ex finanziere, intercettato pare a seguito di una soffiata. Il mezzo era seguito da quando si era imbarcato sulla nave Livorno-Olbia, per poi essere fermato ad un posto di blocco tra Sardara e Sanluri. In mezzo alla frutta e verdura gli investigatori hanno così recuperato la cocaina. A difendere gli imputati sardi c’erano gli avvocati Marco Lisu, Carmelino Fenudi, Susanna Deiana e Alberto Appeddu. Le analisi dello stupefacente vennero fatte subito dopo il sequestro, ma l’inchiesta sui presunti organizzatori del traffico si è chiusa dopo molti anni. Proprio per questo i difensori degli imputati calabresi hanno chiesto che venisse ripetuta la perizia sulla cocaina: nonostante fossero trascorsi oltre 10 anni, la cocaina si è confermata di ottima qualità.

RIPRODUZIONE RISERVATA