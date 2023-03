Cocaina, stroncato un traffico da 15 milioni I carabinieri sequestrano esplosivi e armi 

Trentaquattro chili di cocaina erano pronti per il mercato dello spaccio isolano. Un affare da 15 milioni di euro, almeno secondo una prima stima elaborata dagli inquirenti. Con la maxi-operazione antidroga condotta giovedì, i carabinieri della compagnia di Lanusei sono convinti di aver assestato un colpo fatale al giro delle sostanze stupefacenti e spaccio nel territorio. Al carcere di Lanusei sono finiti Marco Mura, 43 anni, disoccupato di Bari Sardo, e Giorgio Rubin (64), nativo di Musile di Piave, in provincia di Venezia. Per gli indagati l’ipotesi di reato, formulata dal pm Giovanna Morra che coordina le indagini, è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In più Mura dovrà rispondere di detenzione di esplosivo e munizioni. Durante le perquisizioni i militari hanno trovato anche 300mila euro in contanti custoditi dentro un borsone.

Per i carabinieri, Marco Mura conduceva un tenore di vita talmente alto da creare sospetti e giustificare un’attività di controllo. Giovedì mattina nella sua abitazione di Cuccureddu si è presentato Giorgio Rubin, appena sbarcato in un porto dell’Isola, sorpreso dai militari mentre cedeva un pacchetto a Mura. In quel momento è scattato il blitz. Mura ha tentato la fuga ma è stato catturato sul ciglio dell’Orientale, a poca distanza dalla sua abitazione. Poi è iniziata la perquisizione a cui hanno preso parte i carabinieri della stazione di Bari Sardo, del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lanusei e della squadriglia, oltre ai Cacciatori di Sardegna e il nucleo carabinieri cinofili di Arbatax. Un esercito di 30 militari coadiuvati dai due cani: Brax, esperto nella ricerca di armi ed esplosivi; e Rowena, una garanzia nel fiutare la droga. Sequestrati a Mura anche 50 cartucce calibro 7.65, venti calibro 12, tre ordigni esplosivi di natura artigianale per un complessivo di 1,4 chili, una fototrappola, un metal detector, auto e 6 cellulari.

Marco Mura è assistito dall’avvocato Francesco Serrau, che difende anche Giorgio Rubin insieme al suo legale di fiducia Pietro Masutti. Nei prossimi giorni l’udienza di convalida.

