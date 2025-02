Cocaina, smontata la pista olbiese 

Nessun coinvolgimento nell’organizzazione, nessun traffico di droga: il presunto boss Luca Calajò ha smontato, davanti al gup di Milano, la tesi di un “canale” olbiese di spaccio di cocaina. L’uomo ha scagionato gli olbiesi Antonio Pirastru, 64 anni, e Massimiliano Pileri, 53 anni, accusato di avere acquistato (nel 2022) cocaina per centinaia di migliaia di euro. Calajò è il personaggio principale, secondo i pm lombardi, di un un presunto gruppo di trafficanti con base nel quartiere della Barona, a Milano. Secondo la Dda lombarda, anche Olbia era un mercato primario della banda e il pm ha chiesto 14 anni di carcere per Calajò. Il presunto boss ha escluso l’esistenza di una succursale sarda della banda. Per Antonio Pirastru, difeso da Angelo Merlini e Donatella Corronciu, sono stati chiesti 6 anni di carcere, la sentenza è prevista a breve. Massimiliano Pileri, difeso da Antonello Desini, ha scelto invece il rito ordinario.

RIPRODUZIONE RISERVATA