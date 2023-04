Cocaina, processo per quindici 

Assoluzione per otto persone e quindici “affiliati” al gruppo di Green Thumb rinviati a giudizio. ll gup Marco Contu manda a processo i presunti “pezzi da novanta” di un traffico di cocaina (e coltivazione di marijuana) secondo il pm dal fatturato da venti milioni di euro. Area operativa Olbia e quartier generale ad Alà dei Sardi, paese da dove sono partite le indagini nel 2017, dopo l'omicidio dell’allevatore Pietro Nieddu. Altra circostanza centrale delle indagini, la scoperta di una maxi piantagione di marijuana di Contra Jobadas (tra Berchideddu e Loiri). Il mercato di riferimento della presunta organizzazione era quello di Olbia e della Costa Smeralda.

Capi e gregari a processo

Le indagini partono dalle intercettazioni di Antonio Baltolu, il giovane arrestato per l’omicidio Nieddu. I Carabinieri ascoltano il padre di Antonio Baltolu, Salvatore, e lo zio, Lucio. I due dialogano con Gesuino Zarra, 65 anni, di Buddusò, residente in una frazione di Olbia. Ed è proprio Zarra la persona al vertice della presunta rete di spaccio, perché sarebbe lui, secondo i Carabinieri, a coltivare la cannabis a Contra Jobadas e a rifornire Salvatore e Lucio Baltolu, Luigi Usai, 40 anni, di Alà dei Sardi, e Antonello Bacciu, 30 anni, di Buddusò. Il gruppo, sostiene la Procura, è al centro di un'attività di spaccio che vede tra i clienti diversi noti professionisti e imprenditori di Olbia. Zarra, difeso dal penalista Giampaolo Murrighile, Lucio Baltolu (assistito da Angela Corda, coinvolto in diverse inchieste della Dda) e gli atri presunti capi sono stati tutti rinviati a giudizio. A processo presunti spacciatori indicati come figure di secondo piano: Fortunato Davoli, 40 anni, di Olbia, il vigile del fuoco di Lanusei, ma residente a Loiri, Antonello Melis, 45 anni, Bachisio Montesu, 50 anni, di Orune, residente a Monti, Dusan Petrovic, 30 anni, residente a Olbia, Giovanni Canu, 40 anni, di Buddusò, il nuorese Antonello Corsi, Oscar Garau, skipper di Iglesias, Gabriele Mascia, 60 anni di Cagliari, Esmeralda Natasha Petrovic, di Bari e Marco Castelletta (difesi da Giuseppe Mocci, Giampaolo Murrighile, Antonello Desini, Lorenzo Galisai e Pierangelo Loddo).

Otto assoluzioni

Escono invece di scena otto indagati, prosciolti o assolti dopo il processo celebrato con il rito abbreviato. Scagionato l’imprenditore e commerciante olbiese Massimiliano Castelletta, difeso da Angela Corda e Lia Deiana, risultato totalmente estraneo al traffico di droga. Scagionato anche Carlo Addis, titolare di un bar in viale Aldo Moro a Olbia, difeso dall’avvocato Pietro Carzedda. Insieme a loro sono stati assolti Mirko Deiana, Emanuele Fundoni, Lorenzo Corsini, Aziz Ennabar, Ivan Scudellari e Malgorzata Augustynowicz. Secondo la Procura di Tempio, la droga che arrivava a Olbia era il frutto di una attività (acquisto, coltivazione e trasporto) che veniva “schermata” con le normali operazioni quotidiane delle aziende agricole di alcuni degli indagati. Una tesi sulla quale daranno battaglia le difese.