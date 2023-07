Cocaina per la movida: in cella il corriere 

Qualche voce su una possibile attività illegale, nel centro di Pirri, è arrivata ai poliziotti. Sono così iniziati dei servizi di prevenzione e controllo e quando due vetture, una di un volto conosciuto dagli investigatori della Squadra Mobile per i suoi precedenti, sono sfrecciate davanti allo sguardo degli agenti in borghese, è scattato il blitz finito con un maxi sequestro di cocaina e l’arresto del corriere. Droga destinata alla movida cagliaritana: un carico importante che avrebbe permesso all’organizzazione criminale di incassare più di un milione e mezzo di euro. Alla fine è finito in carcere, a Uta, Vicente Gilabert Terron, spagnolo di 54 anni. Il pregiudicato di Pirri è risultato estraneo alla vicenda.

Il nascondiglio

I due, come ricostruito dalla Polizia, hanno raggiunto ad alta velocità Pirri su due vetture diverse. Una volta arrivati davanti all’abitazione del cagliaritano, gli investigatori della quinta sezione Antidroga della Mobile hanno iniziato la perquisizione nell’auto del sospettato. Ma gli atteggiamenti dello spagnolo hanno spinto ad approfondire le verifiche nell’auto con targa straniera, portata in Questura. Nel vano motore c’era una batteria in più, riconducibile a una moto. I poliziotti hanno notato che ne era stato ricavato un vano. All’interno ecco la droga. Panetti di cocaina purissima, ancora da tagliare. Su disposizione del pm di turno il cittadino spagnolo è stato accompagnato in carcere a Uta con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Domani, difeso dall’avvocata Guendalina Garau, verrà interrogato dal gip per la convalida dell’arresto.

Le indagini

Il maxi sequestro e il fermo segnano l’inizio di un’attività investigativa che potrebbe avere risvolti interessanti. Difficile pensare che lo spagnolo abbia organizzato il trasporto dell’importante e prezioso carico in solitudine per consegnarlo a qualcuno in città. Il sospetto è che faccia parte di un’organizzazione molto più ampia, capace di muovere molti soldi e droga di altissima qualità. Cosa ci facesse a Pirri e perché si sia incontrato con il pregiudicato cagliaritano sono altri aspetti da approfondire. La cocaina era destinata al mercato della movida cagliaritana che nel periodo estivo registra un netto incremento.

Il viaggio

I poliziotti della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro e da Veronica Madau, sono al lavoro anche per ricostruire gli spostamenti del 54enne spagnolo, residente a Valencia. Probabile sia arrivato in Sardegna via nave con la propria auto. E si scava anche nel suo passato: nessun precedente, ma si ipotizza che abbia effettuato altre volte la tratta Spagna-Italia per poi arrivare nell’Isola. Ovviamente né lui né il cagliaritano, dopo il ritrovamento dei panetti di cocaina, hanno parlato o fornito elementi utili alle indagini. Il giovane pregiudicato di Pirri inoltre, dopo essere stato identificato e controllato, è potuto andare via senza alcun problema perché non collegato al sequestro di droga.

