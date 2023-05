Cocaina nel borsello,  patteggia  

La contestazione mossa dal pm è spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo ha patteggiato un anno e sei mesi e seimila euro di multa il 23enne di Capoterra fermato dai carabinieri della Sezione operativa del comando provinciale. Alessandro Vidili è stato sorpreso lunedì sera in piazza Italia, dove è arrivato in auto con un altro giovane. I movimenti hanno insospettito i militari che lo hanno fermato: in un borsello aveva 21 grammi di cocaina, per un’ottantina di dosi, e un bilancino di precisione.

A quel punto è scattato l’arresto per spaccio e ieri mattina il giovane è comparso in tribunale per la direttissima. Il suo difensore, l’avvocata Cecilia Faa, ha concordato con il pm Daniela Muntoni il patteggiamento di un anno e sei mesi e seimila euro di multa. Il giudice Marco Mascia ha, poi, ratificato l’accordo disponendo l’obbligo di dimora e di firma. ( p. m. )

