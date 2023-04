Cocaina nei pacchi galleggianti, maxi sequestro in mare 

Catania. Due tonnellate di cocaina lasciate da una nave “madre” in mare in attesa di essere portate a terra da piccole imbarcazioni e poi affidate ai canali di distribuzione in Italia e all’estero. È il carico di sostanza stupefacente, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, sequestrato dalla guardia di finanza al largo della costa della Sicilia orientale. A recuperare la droga in mare, tra Catania e Siracusa, infliggendo un duro colpo al narcotraffico gestito da organizzazioni criminali con contatti internazionali, sono stati militari del comando provinciale del capoluogo etneo e del gruppo aeronavale di Messina. Era imballata, per evitare infiltrazioni d’acqua e l’inabissamento, in circa 70 pacchi galleggianti scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti e al cui interno c’erano oltre 1.600 panetti per un peso lordo complessivo di quasi 2.000 chilogrammi. È uno dei più ingenti ritrovamenti di sostanza stupefacente mai effettuato sul territorio nazionale. I controlli hanno permesso di accertare che il carico non era stato abbandonato, ma lasciato appositamente in quel tratto di mare, tra Catania e Siracusa, per essere portato a terra poi da piccole barche per arrivare inosservato.

