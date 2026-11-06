Cocaina nei bagni del Tribunale 

Nei corridoi del palazzo di Giustizia di Nuoro non si parla d’altro: a chi era destinata la droga trovata in un bagno aperto al pubblico del tribunale? Per ora nessuno lo sa, ma in ogni caso si tratta di un ritrovamento insolito e inquietante: una busta di cocaina lasciata nei bagni. Non una dose, non pochi grammi, ma un involucro con quasi un etto e mezzo di droga.

Il ritrovamento

A scoprirla le addette alle pulizie quando ormai le udienze della giornata erano terminate. Nei bagni, utilizzati quotidianamente da decine di persone, è stata notata una bustina sospetta con della polverina bianca all’interno. Immediato l’intervento della polizia giudiziaria, che ha sequestrato la droga. In un primo momento si è pensato a uno scherzo, a qualcosa lasciata lì per goliardia. Ma gli accertamenti hanno svelato una realtà diversa: la busta conteneva cocaina. E sono partiti gli interrogativi, la curiosità e qualche battutina. Anche perché il ritrovamento è avvenuto in una giornata particolarmente intensa per il tribunale, con quasi tutte le aule impegnate nelle udienze, tra processi penali, cause civili e il continuo viavai di avvocati, imputati, testimoni e cittadini diretti alle cancellerie.

Le ipotesi

Come è arrivata quella droga al palazzo di Giustizia? Il sistema di sicurezza all’ingresso serve per non introdurre oggetti metallici, armi o altri oggetti potenzialmente pericolosi. Non è capace di rilevare droga addosso alle persone, ma solo quella all’interno di borse passate allo scanner. Le ipotesi sono diverse. Qualcuno potrebbe averla persa, senza accorgersi di averla lasciata nei bagni. Oppure potrebbe trattarsi di una persona che, temendo un controllo, avrebbe deciso di disfarsi dello stupefacente all’interno del tribunale, un posto sicuro e insospettabile, per tornare a prenderla in un secondo momento. C’è poi un’altra possibilità: che il palazzo di Giustizia sia stato scelto come luogo insospettabile per uno scambio di droga. Per ora solo ipotesi, nessuna pista viene esclusa.

Solitamente, quando si parla di droga nei tribunali, le cronache raccontano di sostanze stupefacenti sequestrate dalle forze dell’ordine e custodite nei depositi dei corpi di reato, in attesa della distruzione. Non sono mancati episodi di sparizioni e furti dagli archivi giudiziari, ma questa volta la cocaina non è sparita: è stata trovata in un bagno aperto al pubblico, un luogo dove ogni giorno accedono decine di persone. E la domanda di tutti rimane una sola: a chi era destinata?

RIPRODUZIONE RISERVATA