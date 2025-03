Cocaina: «Mio fratello non sapeva niente» 

Due fratelli insospettabili, un’impresa affidabile, il lavoro al centro di tutto e poi, venerdì mattina a Olbia, un posto di blocco dei Carabinieri (sulla strada del rientro a Oliena) che mette in discussione ogni cosa: sono gli elementi dell’udienza della gip Marcella Pinna per gli arresti e il sequestro di 42 chili di cocaina trovati sotto la cabina di un camion. Ieri sono comparsi davanti alla giudice Pinna i fratelli Salvatore e Graziano Serci, i due giovani di Oliena accusati di avere trasportato la droga sul loro camion. In aula sono entrati due ragazzi che indossavano ancora gli indumenti da lavoro. Salvatore, il più grande di età, ha parlato di fronte alla gip, ha detto sostanzialmente che la responsabilità del trasporto della cocaina è la sua. Salvatore Serci ha cercato subito di scagionare il fratello Graziano, affermando che non ha niente a che vedere con la droga sequestrata dai Carabinieri. Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, il giovane impresario di Oliena ha anche spiegato la ragione del trasporto, Serci ha detto apertamente che ha dei problemi: «Siamo in una situazione di difficoltà economica». È stato uno dei passaggi salienti dell’udienza, tenuta in presenza del difensore dei Serci, l’avvocato Maurizio Scarparo. Il pubblico ministero Alessandro Bosco ha chiesto, e ottenuto, la convalida dell’arresto e la misura della custodia cautelare in carcere per i due fratelli.

Le indagini sono coperte dal massimo riserbo. Ieri mattina il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, non ha voluto fornire ulteriori dettagli sulle attività in corso in Gallura e in Barbagia ma stando a indiscrezioni gli arresti sarebbero il risultato di una inchiesta in corso da mesi, con il coinvolgimento di altre persone.

