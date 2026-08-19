Cocaina, l’ultima follia di Kyrgios 

«Un enorme errore». Nick Kyrgios, genio e sregolatezza del tennis, e grande accusatore di Jannik Sinner al tempo della vicenda Clostebol, è stato sospeso dopo essere risultato positivo alla cocaina. A dare la notizia l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (Itia). Si tratta dell'ultimo episodio di una carriera segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici.

I fatti

La positività del 31enne, nato a Camberra, é emersa in seguito ad un test antidoping al torneo di Maiorca il 22 giugno. «Il 17 luglio 2026, un laboratorio accreditato dall'Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) ha confermato la presenza di benzoilecgonina, un metabolita della cocaina», ha annunciato l'Itia, ricordando che quest'ultima «è uno stimolante e una sostanza illecita presente nella lista delle sostanze proibite della Wada. In caso di utilizzo fuori gara, si applicano sanzioni ridotte». Il giocatore è sospeso dal 4 agosto e ancora non ha presentato ricorso.

Le scuse

Con un post su Instagram, Kyrgios ha riconosciuto di aver commesso «un enorme errore». «Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ai miei sponsor ed a tutti i miei cari. Ma soprattutto, chiedo scusa ai bambini che mi seguono. So che tipo di esempio questo dà e sono profondamente deluso da me stesso», ha aggiunto il finalista di Wimbledon 2022. I numerosi infortuni lo hanno «influenzato significativamente sia nel fisico che nella mente» negli ultimi anni, facendolo precipitare dal tredicesimo al 919° posto nel ranking Atp. «Accettare l'idea di essere vicino alla fine della mia carriera è stato più difficile di quanto avessi mai immaginato. Mi dispiace», anche se «niente di tutto ciò giustifica quello che ho fatto», ha concluso il tennista.

Giudizi severi

Così, mentre Sinner deve ancora sciogliere la riserva sulla presenza agli US Open, l'australiano incappa in una vicenda che sa di contrappasso. Quando l'azzurro aveva patteggiato con la Wada una squalifica di tre mesi - dal febbraio al maggio 2025 - per la contaminazione colposa da Clostebol, Kyrgios aveva parlato di «un brutto giorno per il tennis». Tornato in campo prima dell'estate dopo diversi mesi di assenza a causa di problemi al polso e al ginocchio, è stato uno dei pochi ad aver ottenuto vittorie nel circuito professionistico contro i “Big Four”: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

Il lato oscuro

Ma ha anche vissuto una carriera tormentata da gravi infortuni - al gomito destro, al polso sinistro, all'anca, alle ginocchia, alle spalle e alla clavicola - che l'anno costretto a numerosi interventi chirurgici, il più importante dei quali è stata la ricostruzione completa del polso destro nel 2024. Nel 2022, in un messaggio pubblicato su Instagram, Kyrgios ha persino rivelato di aver avuto «pensieri suicidi». Oltre agli infortuni, la sua attività è stata spesso segnata da problemi comportamentali. I commenti inappropriati rivolti al pubblico, all'arbitro o agli avversari e il suo atteggiamento antisportivo gli sono costati numerose multe, tra cui una di 113.000 dollari a Cincinnati nel 2019, sospensioni e persino l'obbligo di consultare uno psicologo. E adesso questa vicenda per la quale

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