Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali 

«Aveva in mano un coltello, me lo stava puntando. Mi sono spaventato, ho visto tutto nero e non capivo nulla. Poi ho sparato»: Emanuele Ragnedda non ha avuto alcuna esitazione raccontando ai magistrati il gesto con il quale, la sera dell’11 settembre, ha ucciso Cinzia Pinna. Stando a indiscrezioni si parla di almeno due colpi di pistola indirizzati contro la donna, ma potrebbero essere anche di più. Ragnedda non ha negato niente, non ha sminuito nulla. Non solo, avrebbe descritto il momento della uccisione di Cinzia Pinna fornendo ai magistrati elementi che spengono qualsiasi ipotesi di una difesa, legittima, davanti a una minaccia. L’uomo avrebbe infatti confermato di avere sostanzialmente perso il controllo della situazione, probabilmente amplificando (anche a causa della assunzione di cocaina) il pericolo potenziale che ha sostenuto di avere avuto davanti. Un gesto privo di una ragione, di una spiegazione plausibile.

«Ho assunto droga»

L’imprenditore di Arzachena, sempre stando al poco che trapela dalle indagini in corso, avrebbe anche ammesso di avere assunto cocaina, oltre ad avere bevuto insieme a Cinzia Pinna diverse bottiglie di vino. E ieri mattina, in effetti, i Carabinieri del Ris di Cagliari hanno repertato della polvere bianca nella casa del delitto, a Conca Entosa, a metà strada tra Palau e Arzachena. Saranno effettuati ovviamente diversi esami, ma la sostanza ha le caratteristiche della cocaina. Tracce della droga sono state trovate in diversi punti della casa dello stazzo dove Cinzia è stata freddata. Sempre ieri sono state individuate tracce ematiche nell’edificio e all’esterno, sino al punto dove è stato trovato il corpo della vittima. L’assunzione di droga durante la notte tra l’11 e 12 settembre, da parte dell’imprenditore e della sua vittima, sembra essere un dato consolidato.

Un oscuro dialogo

L’uccisione di Cinzia Pinna sarebbe arrivata alla fine di un violento diverbio, Ragnedda non avrebbe esitato a sparare contro una persona che, oggettivamente, era in una condizione di inferiorità, anche ammettendo che abbia impugnato un oggetto potenzialmente pericoloso per l’uomo. L’antefatto del litigio è una sequenza di fatti angoscianti, almeno stando alle ultime indiscrezioni. Emanuele Ragnedda avrebbe raccontato di una strana conversazione sul demonio o argomenti simili che in qualche modo sarebbe l’anticamera dell’alterco concluso tragicamente. Il tutto, in un contesto di percezione distorta della realtà. Circostanza che, se confermata, non alleggerirebbe le contestazioni a carico di Ragnedda. L’imprenditore avrebbe sparato contro Cinzia Pinna avendo la possibilità di non farlo e dopo essersi messo nelle condizioni di uccidere (assunzione di cocaina e disponibilità immediata di un’arma).

ll corpo di Cinzia

Oggi potrebbe essere effettuata la penosa formalità del riconoscimento del cadavere di Cinzia Pinna. Gli avvocati della famiglia della vittima, i penalisti Antonella e Nino Cuccureddu, attendono la convocazione. L’autopsia sarà effettuata a Sassari nei prossimi giorni. Emanuele Ragnedda nel carcere di Nuchis attende di conoscere le decisioni dei magistrati. Durante la sua confessione avrebbe detto ai pm: «Credo in Dio, per questo sono qui davanti a voi».

