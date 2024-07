Cocaina in casa, un arresto 

Un 42enne di Iglesias è stato arrestato al termine di un’operazione antidroga portata a termina dalla polizia. Il blitz si è svolto nella giornata di martedì, quando gli agenti della Squadra mobile di Cagliari, sono entrati in azione per trarre in arresto Francesco Curreli, residente nel centro della città, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini

Gli investigatori da diverso tempo tenevano l’uomo sotto controllo, sospettavano che potesse detenere delle sostanze stupefacenti per immetterle sul mercato locale. Alla conclusione delle indagini si è giunti dopo un servizio di appostamenti. Dopo aver avuto dei riscontri sui sospetti, gli agenti hanno proceduto con la perquisizione domiciliare, che ha consentito il rinvenimento di oltre mezzo chilo di cocaina. Una parte dello stupefacente era già stato suddiviso in diverse dosi, probabilmente pronte per un eventuale vendita. Oltre al consistente quantitativo di cocaina, gli investigatori hanno ritrovato, e posto sotto sequestro, diverso materiale necessario al confezionamento dello stupefacente. Inoltre è stata rinvenuta una cospicua somma di denaro, pari a quasi duemila euro, ritenuta dagli inquirenti un possibile provento dell’attività di spaccio.

L’arresto

L’uomo, dopo la conclusione degli accertamenti e il disbrigo delle formalità, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto nella Casa circondariale ”Ettore Scalas”, di Uta, dove rimarrà in attesa del giudizio di convalida. Francesco Curreli, dovrà difendersi dalla grave accusa. Si tratta del secondo arresto, in pochi giorni, effettuato dalla polizia nella cittadina mineraria. Il precedente, avvenuto la scorsa settimana, aveva avuto come protagonista un cinquantaduenne del posto, fermato per strada mentre tentava di dileguarsi alla vista dei poliziotti. Dopo la perquisizione, erano stati rinvenuti 37 grammi di cocaina, 38 di marijuana e 437 di hashish, oltre al materiale utile al confezionamento e un’agenda. (red. pro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA