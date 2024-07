Cocaina in casa, arrestato 53enne 

Ne seguivano i movimenti da giorni e avevano anche notato un insolito via vai di giovani da casa sua, soprattutto nelle ore notturne.

Così gli agenti del Commissariato di Polizia hanno dato una accelerata alle indagini e nella notte tra mercoledì e ieri hanno fatto scattare il blitz nell’abitazione tenuta sotto controllo che ha portato al recupero 21 grammi di cocaina e all'arresto del 53enne Paolo Cannas, finito ai domiciliari con la pesante accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Sulla vicenda, la Polizia ha inviato un dettagliato rapporto al pm Nicola Giua Marassi. Le indagini vanno comunque avanti per risalire agli eventuali complici dell’indagato e alla provenienza della droga sequestrata.

Da giorni i poliziotti monitoravano la palazzina dove abita il presunto spacciatore, notando un continuo passaggio di persone. Hanno monitorato la situazione. Nelle prime ore dell’alba gli investigatori hanno quindi deciso di intervenire. Immediatamente è scattata anche una perquisizione domiciliare con la polizia che ha sequestrato 21 grammi di cocaina, pronta per essere confezionata, numerose bustine di cellophane e un bilancino di precisione.

Cannas è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Stefano Piras, è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari Giampiero Sanna che rinviato al 23 luglio il processo a suo carico ordinandone per il momento gli arresti domiciliari. Gli accertamenti della polizia vanno avanti anche con nuovi interrogatori mirati a risalire alla provenienza dello stupefacente.

