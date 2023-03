Cocaina, i due arrestati attesi dal gip 

Terza notte in cella per Marco Mura e Giorgio Rubin. I due indagati per il maxi possesso di cocaina (34 chili) scoperto dai carabinieri della compagnia di Lanusei sono attesi domani alle 9.30 dal gip Paola Murru per l’udienza di convalida. Mura, 43 anni, pregiudicato di Bari Sardo, e Rubin (64), originario di Musile di Piave, sono stati arrestati giovedì scorso su disposizione del magistrato Giovanna Morra al termine di un’imponente operazione condotta dal personale dell’Arma. Secondo le ipotesi investigative, Marco Mura (assistito dall’avvocato Francesco Serrau) gestiva un autentico mercato della droga. Quei 34 chili di cocaina avrebbero potuto fruttare 15 milioni di euro. Cifre da capogiro.

Giovedì mattina, nella sua abitazione di Cuccureddu, Mura è stato raggiunto da Giorgio Rubin (avvocati Francesco Serrau e Pietro Masutti), fresco di traversata nel Tirreno. Il 64enne veneziano, era sbarcato nelle ore precedenti in un porto dell’Isola. Non poteva pensare che intorno alla casa di Mura ci fosse un esercito di militari a scrutare i movimenti. All’ingresso Rubin e Mura si sono scambiati un pacchetto. È in quel momento che i carabinieri sono piombati davanti ai due. Mura ha pure tentato di sfuggire alle manette, ma la sua fuga è terminata davanti al muro umano dei carabinieri.

Nel corso della perquisizione domiciliare i militari (stazione di Bari Sardo, nucleo operativo radiomobile e squadriglia di Lanusei, oltre ai Cacciatori di Sardegna e i cinofili di Cagliari) hanno rinvenuto anche 300 mila euro in contanti custoditi in un borsone.

