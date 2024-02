Cocaina ed eroina nella sua abitazione: arrestato un 69enne 

Le informazioni raccolte nel quartiere hanno portato gli investigatori sulle tracce di un uomo sospettato di detenere droga. Così i Falchi della Squadra Mobile hanno tenuto sotto controllo per un po’ di tempo Roberto Fanni, 69 anni, seguendo i suoi spostamenti soprattutto a Villanova. Poi hanno deciso di fermarlo per una perquisizione: nell’abilitazione gli agenti hanno recuperato tre dosi di cocaina e due di eroina, oltre a un bilancino di precisione, i ritagli per preparare le bustine e più di mille euro. Su disposizione del pm, l’uomo è stato arrestato.

Dopo una notte ai domiciliari è stato processato per direttissima. Assistito dall’avvocata Marinella Madeddu, ha ottenuto i termini a difesa. Il giudice ha ritenuto non ci fossero gli elementi per una misura cautelare e ne ha disposto la liberazione in attesa della prossima udienza. Sul ritorno in libertà fino alla nuova fase del processo (a maggio) ha pesato la distanza nel tempo dei precedenti specifici.

L’operazione dei Falchi, coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, è iniziata grazie ad alcune “voci” raccolte a Villanova. Il controllo nella casa del sospettato è servito per trovare le dosi di droga: una parte era in un cofanetto in latta che l’uomo teneva in tasca, l’eroina era invece in un cassetto di un mobile nella stanza da letto, insieme a un bilancino di precisione, ritagli di cellophane per il confezionamento della droga e 1.125 euro. (m. v.)

