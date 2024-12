Cocaina ed eroina: in manette un 20enne 

Operazione antidroga dei carabinieri di Selargius con l’arresto di un ragazzo e il recupero di oltre due chili tra cocaina ed eroina.

L’indagato, Kencity Ognogodhue, 20 anni, genitori nigeriani, dopo una sosta in caserma è finito nel carcere di Uta con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Ieri mattina, l’udienza in Tribunale col pubblico ministero Ginevra Grilletti che ha chiesto per il giovane la conferma della detenzione a Uta in attesa del processo. Il giudice Giorgio Altieri ha invece disposto gli arresti domiciliari. L’indagato era difeso dall’avvocato Gianfranco Sollai.

Il blitz

L’operazione è scattata alcuni giorni fa con appostamenti e il controllo di diversi ragazzi in alcuni centri dell’hinterland nell’ambito di un servizio straordinario organizzato per contrastare una serie di furti recentemente avvenuti nei negozi di Selargius. Mobilitati i carabinieri della Stazione e Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu. Durante un pattugliamento nel centro cittadino, i carabinieri di Selargius, hanno notato un giovane che con un atteggiamento sospetto, si aggirava attorno un'auto come se volesse forzarne l'accesso. I militari lo hanno bloccato e perquisito trovandolo in possesso di un mazzo di chiavi di un’altra auto. Approfondendo le verifiche, sono riusciti a individuare il veicolo associato alle chiavi, parcheggiato nelle vicinanze.

La scoperta della droga

La perquisizione del mezzo ha portato al rinvenimento dell’ingente quantitativo di droga: 36 ovuli contenenti cocaina, per un peso complessivo di 2 chilogrammi, e un altro ovulo contenente 56 grammi di eroina. Nulla è stato invece trovato nella successiva perquisizione a casa del ragazzo, subito accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto. L’intera quantità di droga trovata sull’auto parcheggiata a Selargius – che se immessa nel mercato locale avrebbe fruttato molti soldi – è stata messa a disposizione dell’Ufficio corpi di reato del Tribunale, in attesa delle analisi e della successiva distruzione. Le indagini ora proseguono per capire da dove provenisse la sostanza stupefacente e a chi fosse destinata. Per adesso il ventenne resterà ai domiciliari in attesa che venga fissata la data della nuova udienza.

