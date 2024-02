Cocaina e pistole, due arresti 

Cocaina nascosta in auto ma il vero deposito della droga erano la cantina e un magazzino a Suni e Tresnuraghes. Qui i carabinieri della compagnia di Macomer hanno trovato 37 chili di marijuana, 150 grammi di hascisc, 5 grammi di cocaina ma anche bilancini di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento della droga. Alla fine dell’operazione, coordinata dal capitano Giovanni Maria Seu, sono finiti in manette Michele Crisponi, 35 anni di Suni e Giuseppe Dessì, 26 di Tresnuraghes.

I due sono stati fermati da una pattuglia della Radiomobile: i militari durante la perquisizione dell’auto, su cui viaggiavano Crisponi e Dessì, hanno trovato 5 grammi di cocaina. Nella cantina del 35enne sono state trovate due pistole con matricola abrasa, 36 chili di marijuana e hascisc, mentre in un magazzino utilizzato da Dessì un altro chilo di canapa e alcuni grammi di marijuana. sono stati rinvenuti 1 kg di erba e alcuni grammi di fumo. Le indagini sono in corso e vanno avanti. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA