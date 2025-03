Cocaina e marijuana nascoste in casa: arrestato dalla polizia 

Precedenti: nessuno. È incensurato l’uomo di 48 anni che è stato arrestato a Pirri dalla Squadra mobile della Questura con l’accusa di detenzione di droga a fine di spaccio. Manolo Basciu, cagliaritano di 47 anni, custodiva in casa - è scritto nell’informativa inviata alla Procura dagli investigatori della polizia - settanta grammi di cocaina e duecento di marijuana, quattro bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi.

I Falchi della Squadra mobile, cioè i poliziotti motociclisti in borghese, giovedì pomeriggio hanno fermato Basciu per un controllo mentre guidava la propria auto a Pirri. L’uomo non era mai comparso in alcuna indagine della polizia, ma agli investigatori coordinati dal dirigente Davide Carboni è parso nervoso, al punto che hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare nell’appartamento in cui abita, nel quartiere di San Michele. L’intuizione era corretta: è lì che i poliziotti hanno trovato la droga e il materiale per confezionare le dosi. Tutto è stato ovviamente sequestrato.

Basciu è comparso ieri mattina davanti al giudice per il processo con rito direttissimo, ma il suo avvocato difensore ha chiesto e ottenuto i termini a difesa, cioè un rinvio. A quel punto il gip ha convalidato l’arresto eseguito dalla Squadra mobile e, in attesa che si svolga l’udienza, ha disposto che il presunto spacciatore sia sottoposto all’obbligo di dimora: non può dunque lasciare il territorio comunale.

