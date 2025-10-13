VaiOnline
San Sperate.
14 ottobre 2025 alle 00:10

Cocaina e cannabis nell’auto del rider 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fermato dai carabinieri alla guida, il rider si rifiuta di sottoporsi al test antidroga e, perquisito, viene trovato in possesso di cocaina. È successo domenica pomeriggio a San Sperate, dove il 24enne Andrea Zanda, originario di Assemini, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari volti a verificare l’eventuale assunzione di droghe.

Il fattorino si trovava a bordo della sua auto, una Fiat Cinquecento, e stava percorrendo il centro abitato del paese quando è stato fermato dai militari della Stazione di San Sperate: si sarebbe mostrato nervoso e in stato di agitazione, poco collaborativo. Tanto sarebbe bastato a far scattare la perquisizione anche della sua auto, dove sono stati trovati 5,29 grammi di cocaina in un involucro e 4,95 grammi di marijuana in un altro contenitore di plastica.

A questo punto i militari avrebbero chiesto a Zanda di sottoporsi al test antidroga ma lui, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe rifiutato.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  