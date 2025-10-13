Cocaina e cannabis nell’auto del rider 

Fermato dai carabinieri alla guida, il rider si rifiuta di sottoporsi al test antidroga e, perquisito, viene trovato in possesso di cocaina. È successo domenica pomeriggio a San Sperate, dove il 24enne Andrea Zanda, originario di Assemini, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari volti a verificare l’eventuale assunzione di droghe.

Il fattorino si trovava a bordo della sua auto, una Fiat Cinquecento, e stava percorrendo il centro abitato del paese quando è stato fermato dai militari della Stazione di San Sperate: si sarebbe mostrato nervoso e in stato di agitazione, poco collaborativo. Tanto sarebbe bastato a far scattare la perquisizione anche della sua auto, dove sono stati trovati 5,29 grammi di cocaina in un involucro e 4,95 grammi di marijuana in un altro contenitore di plastica.

A questo punto i militari avrebbero chiesto a Zanda di sottoporsi al test antidroga ma lui, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe rifiutato.