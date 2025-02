Cocaina e cannabis,  barista nei guai 

Da Arborea a Santa Teresa di Gallura. Droga da un capo all’altro dell’Isola fino a sabato scorso quando la Guardia di finanza ha sequestrato cento grammi di cocaina, mezzo chilo di marijuana e diverse migliaia di euro in contanti. L’operazione è culminata con l’arresto di Aliochia Mantovani, 33 anni gestore di un bar ad Arborea; al momento si trova ai domiciliari in attesa della decisione del giudice prevista per oggi. Il blitz è scattato sabato sera quando i militari con i cani antidroga hanno intercettato il barista alla fermata dell’autobus: aveva con sè una busta con 105 grammi di cocaina e 550 grammi di marijuana. Poi è scattata la perquisizione domiciliare, a casa è stato trovato il materiale utilizzato presumibilmente per confezionare le dosi. Sequestrate anche diverse migliaia di euro in contanti, possibile incasso dell’attività di spaccio. I militari della Guardia di finanza hanno poi allargato i controlli anche a Santa Teresa di Gallura dove il 33enne ha una casa in affitto: qui è stata trovata cocaina, in quantità addirittura superiore rispetto a quella trovata ad Arborea.

Ieri Aliochia Mantovani, assistito dall’avvocato Nicola Battolu, è comparso davanti alla giudice Serena Corrias e alla pm Daniela Caddeo per la direttissima. Il 33enne aveva chiesto di patteggiare 2 anni e 8 mesi ma la giudice ha ritenuto incongrua la pena, così oggi si andrà in udienza. E intanto il tribunale di Tempio ha aperto un altro filone di indagine per capire le relazioni fra il mondo dello spaccio oristanese e quello della Gallura.

