Cocaina e armi in casa, arrestato 

Cercavano armi e droga. Al termine di massicce perquisizioni, i carabinieri della compagnia di Lanusei hanno arrestato Antonio Gargiulo, 55 anni, di Tortolì, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato con 10,4 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e materiale per il confezionamento della droga. All’operazione hanno preso parte i carabinieri dello Squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna. L’uomo custodiva in casa anche 41mila euro in contanti, sospetto provento dell’attività di spaccio, e due cartucce calibro 7,65. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto (in un primo momento il magistrato ha disposto i domiciliari) è scattato l’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dall’abitazione nelle ore notturne. Sono state controllate 27 persone e 10 mezzi, 3 esercizi commerciali con identificazione dei clienti. I controlli sono stati estesi anche a Girasole. ( ro. se. )

