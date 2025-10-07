Cocaina e armi, due condanne dopo l’inchiesta della Mobile 

Il Gup del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ha condannato a quattro mesi di reclusione il ventenne Gabriel Delogu, giudicato con rito abbreviato per detenzione di sostanze stupefacenti, cocaina. Delogu è difeso dall’avvocato Francesco Lai. Un anno e 8 mesi sono stati inflitti ad Edi Sotgiu (difeso da Adriano Catte), accusato di ricettazione e possesso illegale di una carabina. I fatti sono emersi durante le indagini di un’operazione più vasta che ad aprile di quest’anno aveva visto Delogu e Sotgiu finire in carcere nell’ambito di un’inchiesta antidroga condotta dalla Squadra mobile, che ha portato allo smantellamento di un presunto giro di spaccio in città.

