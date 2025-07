Cocaina dentro un capannone e discarica abusiva nel terreno 

Non solo droga all’interno del suo terreno agricolo, ma una vera e propria discarica abusiva. I carabinieri della stazione di Cabras, i colleghi della sezione operativa della Compagnia di Oristano e un’unità cinofila dello Squadrone eliportato “Cacciatori Sardegna” di Abbasanta hanno denunciato una persona «già nota alle Forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per aver realizzato, in difetto delle previste autorizzazioni, una discarica abusiva all’interno del proprio terreno», si legge in una nota a firma del comandante provinciale, Steven Chenet.

Nel corso di una perquisizione i militari hanno scoperto 2 grammi di cocaina suddivisa in 4 dosi, strumenti utilizzati per il confezionamento e la pesatura della droga nascosti all’interno di una stufa a pellet.

«L’operazione ha poi consentito il sequestro preventivo di un terreno agricolo di circa 1.850 metri quadri adiacente all’abitazione di residenza dell’indagato al cui interno erano stati stoccati, in evidente stato di abbandono, diversi rifiuti derivanti da demolizione di automezzi tra cui pezzi di carrozzeria, sedili, motori, pneumatici, filtri olio, tutti classificabili come rifiuti speciali pericolosi nonché diversi veicoli fuori uso in stato di abbandono», si legge nella nota dei carabinieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA