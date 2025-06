Cocaina dall’Olanda: due arresti 

Tre ordinanze di custodia cautelare per due sardi e un olandese, ma anche un sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro, sono stati eseguiti ieri dai militari del Gico della Guardia di Finanza nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Si tratta, stando a quanto trapelato, della conclusione di una lunga attività d’indagine a carico di due sardi, Alberto Fadda e Giulio Frau, entrambi di Serrenti, e di un cittadino olandese, che – secondo l’accusa – nel corso degli anni avrebbero fatto sbarcare a Cagliari e rifornito il Campidano con svariati chili di cocaina.

L’operazione

L’operazione contro il narcotraffico internazionale di droga è stata condotta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari, coordinati dal sostituo procuratore Emanuele Secci. Il provvedimento emesso dal Gip di Cagliari, Roberto Cau, dispone la custodia cautelare in carcere per i due sardi, così come per l’indagato che vive nei Paesi Bassi. L’attività – denominata operazione “Ev Market Garden” – è arrivata ora al termine delle verifiche legate ad alcuni sequestri di cocaina effettuati in città e nell’Isola in un vasto periodo. «Si tratta dell’epilogo», si legge in un comunicato delle Fiamme Gialle, «di una complessa indagine finalizzata a disarticolare quella che, in base agli elementi finora raccolti, si ritiene essere una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di cocaina».

L’inchiesta

L’inchiesta avrebbe ricostruito le attività illecite di otto persone (i tre arrestati, più altri cinque ritenuti dagli investigatori i fiancheggiatori del gruppo) che dall’Isola avrebbero avuto ramificazioni sia nei Paesi Bassi che in Belgio. La banda – secondo la ricostruzione della Direzione distrettuale antimafia – si sarebbe resa responsabile dell’importazione di oltre 77 chili di cocaina (per un valore tra i 3 e i 6 milioni di euro). Lo stupefacente sarebbe partito dall’Olanda, in particolare nelle aree di Tilburg, Breda, Baarle Nassau e Baarle Hertog e, successivamente, nascosta in camion-merci, avrebbe raggiunto la Sardegna. Nel corso delle indagini sono stati anche sequestrati oltre 20 chili di cocaina purissima. Tra i difensori ci sono l’avvocato Marco Lisu e Stefano Piras.

Il sequestro

I finanzieri, su ordine del Gip, hanno effettuato anche un sequestro di beni ai due indagati sardi: in particolare ad un’azienda agricola di Serrenti (fabbricati agricoli e terreni), ma anche case, soldi e mezzi. Un mandato d’arresto europeo è stato invece spiccato in Olanda nei confronti del terzo presunto partecipe dell’organizzazione a cui sono stati anche congelati i beni per circa 600mila euro.

