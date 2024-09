Coca rosa per la movida: un arresto 

È la droga della movida spagnola ed è arrivata anche in Italia e in Sardegna. Molto ricercata dai clienti giovani, con una elevata disponibilità di soldi, inizia a circolare insistentemente nelle discoteche e nei locali notturni cagliaritani. È la cocaina rosa, mix di ketamina, ecstasy e altre sostanze, e venerdì sera i carabinieri nel nucleo investigativo di Cagliari hanno effettuato il primo sequestro di questo tipo in città, arrestando il giovane accusato di contribuire alla diffusione di questa pericolosa ma molto ricercata droga negli ambienti della Cagliari bene. I militari hanno così fermato Alessio Leonori, cagliaritano di 28 anni, mentre usciva di casa: nello zaino aveva una bomboletta spray modificata, con all’interno 80 grammi di Mdma (ecstasy) e 35 di cocaina rosa. Sequestrati anche duemila euro. Su disposizione del pm di turno, il giovane è stato accompagnato in carcere a Uta. Domani mattina, assistito dal suo legale Sergio Pittau, verrà interrogato dalla gip Elisabetta Patrito.

In casa

Leonori, come emerso dalla perquisizione effettuata dai carabinieri, aveva della droga anche nella sua abitazione: qui sono stati sequestrati 4.800 euro, poco meno di 30 grammi di ecstasy e altri sei di cocaina rosa. Tutte le sostanze sono state analizzate nel laboratorio dei Ris facendo emergere la qualità elevata, e molto pericolosa, delle sostanze. Le indagini sul 28enne sono iniziate grazie ad alcune informazioni raccolte dai carabinieri del nucleo investigativo provinciale, coordinati da Daniele Credidio e Nicola Pilia: i militari hanno ricostruito il percorso effettuato da alcune dosi di cocaina rosa, arrivando a Leonori e effettuando poi diversi appostamenti.

La pericolosità

Un sequestro importante, il principale – e tra i primissimi – effettuato in Sardegna. «L’Arma dei Carabinieri», sottolinea il comandate provinciale, il generale di brigata Luigi Grasso, «è molto attenta alle problematiche legate al consumo di sostanze stupefacenti e mette in campo il massimo impegno per contrastare i traffici illeciti». La cocaina rosa risponde anche a un richiamo di mercato: «Il colore rosa, variabile da partita a partita, risponde ad una scelta di marketing precisa, facendo apparire la sostanza unica e desiderabile e cercando di aumentarne anche la consumazione per così dire “accidentale”», prosegue il comandante. «Invece è molto pericolosa per il mix di sostanze: anche l’assunzione sporadica comporta effetti collaterali dalle gravi ripercussioni sulla salute del consumatore. Continueremo a combattere il consumo, lo spaccio, il traffico e la produzione di sostanze stupefacenti».

I nomi

Se a Cagliari la cocaina rosa è stata sequestrata per la prima volta due giorni fa, nel resto d’Europa è conosciuta e nell’ultimo rapporto europeo sulle droghe, «la diffusione di questa sostanza è in allarmante aumento». Secondo l’osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (Emcdda) il vero pericolo è nel mix di sostanze: ketamina ed ecstasy, oltre a oppioidi, caffeina e altri prodotti di laboratorio. Queste combinazioni moltiplicano la probabilità di avere effetti collaterali come: ansia e attacchi di panico, allucinazioni, perdita del controllo del corpo e del coordinamento, aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, nausea, vomito e dolori addominali, danni a lungo termine al cervello, al cuore e ai reni, tremore muscolare. Non mancano i pericolosissimi imprevisti: la cocaina rosa viene prodotta in laboratorio e questa sostanza, spesso artigianale e priva di controlli, può avere contaminazioni e presenze di composti tossici. Il colore rosa, secondo le ricerche e le prime indagini delle forze dell’ordine, è una scelta di marketing, così come i nomi usati per venderla: “droga dei ricchi” o “droga dell’amore”. Viene chiamata anche “tusi” (la pronuncia inglese di 2C, la sigla della sostanza).

RIPRODUZIONE RISERVATA