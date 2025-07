Coca in casa: coppia in manette 

Marito e moglie accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti patteggiano 2 anni e 10 mesi, più 14 mila euro di multa, con l’obbligo di dimora a Sant’Antioco. La base dello spaccio – secondo i carabinieri – sarebbe stata una piccola abitazione alla base di un condominio popolare dove qualcuno, a seguito del blitz dei carabinieri, ha scritto con una bomboletta spray “la bottega è chiusa”. Antonio Massa, noto Antoniano, 60 anni di Sant’Antioco e sua moglie Laura Pintus, 49 anni di Carbonia, sono finiti in manette a seguito di una perquisizione personale e domiciliare. Sono stati rinvenuti 49 grammi di cocaina suddivisa in più involucri, 4,8 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.535 euro in contanti, che sarebbero provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Dopo il blitz e il successivo arresto in flagranza di reato, messo a segno dai carabinieri di Sant’Antioco, supportati dai colleghi di Narcao e San Giovanni Suergiu, gli abitanti della zona di via Fra Ignazio, hanno esultato.

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Nel caso specifico il blitz è scaturito da una segnalazione raccolta quasi per caso, uno scambio di battute nei vicoli del centro cittadino, un sospetto che ha preso poi forma, grazie alla conoscenza del territorio e alla quotidiana presenza sul campo, da parte dei carabinieri. «Il risultato è frutto di un’attività investigativa condotta con attenzione e discrezione nel corso delle ultime settimane - hanno precisato i militari dell’arma in un comunicato - raccogliendo e mettendo a sistema una serie di voci emerse durante i controlli di prossimità e le quotidiane interlocuzioni con la cittadinanza, hanno ricostruito le abitudini della coppia, monitorandone spostamenti, frequentazioni e orari con pazienza e metodo. Le informazioni raccolte hanno alimentato fondati sospetti sull’esistenza di un’attività di spaccio ben organizzata, operante nel cuore dell’abitato». ( red. prov. )

RIPRODUZIONE RISERVATA