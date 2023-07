Coca in auto, 26enne in cella 

Prima la perquisizione dell’auto, poi i controlli nell’abitazione di famiglia in un quartiere popolare di Villacidro che hanno consentito ai carabinieri di sequestrare droga, soldi e altro materiale che sarebbe stato utile allo spaccio. Così è finito in manette Alessandro Muscas, 26enne di Villacidro, che si trova nel carcere di Uta in attesa di comparire domani davanti al giudice per la convalida dell’arresto: dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il blitz

L’operazione dei carabinieri della compagnia del paese – guidata dal capitano Francesco Capula – è iniziata venerdì sera nelle strade del paese del Medio Campidano. Il giovane è stato fermato per un normale controllo alla circolazione mentre era a bordo di una Fiat 500 insieme a un compaesano di 59 anni. Dalla prima verifica all’interno dell’auto sono saltati fuori 101 grammi di cocaina che erano chiusi in un involucro di cellophane termosaldato e 895 euro in banconote di piccolo taglio che, in base alle ipotesi degli investigatori, sarebbero frutto dell’attività di spaccio.

A casa

I militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti e si sono diretti nel palazzo in cui vive il giovane. Quando sono arrivati sotto casa, però, hanno notato che qualcuno – la suocera di Muscas, secondo gli investigatori – lanciava degli oggetti dalla finestra. Immediatamente l’area intorno all’immobile è stata passata al setaccio e i militari hanno recuperato un bilancino elettronico di precisione e un involucro contenente altri due grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare invece 1.800 euro, anche in questo caso, i carabinieri ipotizzano che si tratti di denaro proveniente da attività illecita.

Alessandro Muscas, difeso dall’avvocato Ignazio Ballai, è stato arrestato e accompagnato al carcere di Uta dove aspetterà di essere scortato in tribunale a Cagliari per l’udienza di convalida che è stata fissata per domani mattina.

RIPRODUZIONE RISERVATA