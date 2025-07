Coca dal Sudamerica verso la Penisola, indagati anche 3 sardi 

CATANZARO. Ci sono anche tre indagati sardi nell'ambito della maxi operazione condotta dalla Guardia di finanza di Catanzaro e della Dia sul traffico internazionale di cocaina che ha colpito ieri mattina la cosca calabrese Gallace con nove arresti, 59 indagati e il sequestro di beni per 47 milioni di euro. Nel registro degli indagati sono finiti un 48enne di Nurri e due fratelli cagliaritani di 42 e 45 anni. Tutti sono accusati a vario titolo di aver promosso, organizzato, costituito, diretto o, comunque, fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga dal Sudamerica. Cocaina ma anche marijuana, eroina e hascisc.

Ieri i militari della Guardia di finanza di Catanzaro hanno sequestrato i terreni dei due fratelli a Villacidro, altri beni e denaro contante. I due avrebbero avuto un legame indissolubile con i calabresi e anche un “sangianni” con uno degli altri indagati, cioè avevano battezzato uno dei suoi figli. Dalle indagini è emerso che, grazie ai loro contatti con l'Olanda, avevano organizzato l'importazione di almeno due carichi di droga. Il gip nell'ordinanza parla, infatti, delle loro importanti entrature in porti e aeroporti olandesi che usavano per far passare i carichi, ma anche del fatto che erano autonomi nella gestione del traffico di droga da Sardegna e Olanda e si spostavano anche in Calabria per discutere di importanti importazioni. L’altro sardo indagato, invece, secondo le accuse oltre a partecipare all'importazione della droga avrebbe anche fornito un supporto logistico, visto che era proprietario di un ovile in Toscana dove poter nascondere, droga e armi.

Le indagini della Dia hanno fatto luce su un'organizzazione criminale capeggiata dalla cosca Gallace della ’ndrangheta, ricostruendo varie importazioni di cocaina da Perù, Colombia e Brasile all'interno di container caricati su navi cargo destinate a porti del Nord Europa (Rotterdam, Amburgo e Anversa) e nazionali (Gioia Tauro, Livorno, Civitavecchia, Genova e Trieste).

