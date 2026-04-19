Cobolli, va bene così 

Le attese erano elevate, specie dopo il successo di sabato su Sascha Zverev, ma Flavio Cobolli nella finale dell'Atp 500 di Monaco di Baviera ha trovato un Ben Shelton troppo solido che si è preso con relativa facilità il titolo, il quinto della sua carriera. Un po' privo di forze al termine del torneo, il romano potrà comunque consolarsi con un bel passo avanti nel ranking, raggiungendo il 13° posto e avvicinandosi ancora alla top 10. Il punteggio di 6-2, 7-5, dopo un'ora e mezza di gioco, illustra bene l'andamento del match tra i due 23enni. Shelton è partito a razzo portandosi sul 4-0 e poi ha gestito la situazione per fare il primo punto. Cobolli ha reagito nel secondo e non ha più perso il servizio fino al 5-5, quando invece ha pagato caro un doppio fallo concedendo il break al rivale, che ha chiuso 7-5.

Le impressioni

Cobolli al termine ha reso omaggio allo statunitense, accettando la sconfitta (la quarta di fila nei confronti diretti) col sorriso e raccontando anche qualche simpatico dietro le quinte: «È stata una settimana incredibile», ha detto rivolto a Shelton. L'abbiamo trascorsa insieme anche vedendo l'impresa del Bayern Monaco in Champions League. Shelton, congratulazioni a te e a tutto il tuo team: sei un grande amico». Poi ha proseguito ringraziando il pubblico, di cui faceva parte anche la sua ragazza. «Ieri (sabato, ndr ) l'ho chiamata, è qui, ma avendo perso forse era meglio se fosse rimasta a casa», ha scherzato. Shelton ha ricambiato i complimenti, ricordando anche come per l'italiano «sia stata una settimana difficile dal punto di vista emotivo», riferimento alla drammatica scomparsa del tredicenne amico del tennista romano, al quale ha dedicato la vittoria su Zverev.

In Spagna

Cobolli ora si trasferirà ìin Spagna per partecipare al Masters 1000 di Madrid che scatta mercoledì e del quale c’è il sorteggio oggi. È atteso anche Jannik Sinner che, dopo il triplete Indian Wells, Miami e Montecarlo, potrebbe puntare a un nuovo successo nei tornei top ma non ha ancora confermato. Non ci saranno invece Carlos Alcaraz e Novak Djokovic; senza la presenza del n.1 al mondo, il torneo perderebbe molto di interesse. Sinner sarà stasera a Madrid per la cerimonia di premiazione dei Laureus World Sports Awards al Palacio de Cibeles, dove tra i presentatori ci sarà lo stesso Djokovic. A proposito di Spagna, nell’Atp 500 di barcellona, successo del francese Arthur Fils (6-2, 7-6 a Rublev), che diventa n. 25 Atp. Nel doppio, sconfitti in finale Herbert-Vavassori dai britannici Cash-Glasspool.

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