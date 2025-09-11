Cobolli si allena a Olbia e lancia il “Challenger 125” 

Nel segno di Flavio Cobolli. Presente sui campi del circolo nel parco Fausto Noce per un training, il numero 25 del mondo ha lanciato la volata per l'Olbia Challenger 125, il torneo Atp organizzato da Mef Tennis Events in programma sui campi del Tc Terranova da domenica 12 a domenica 19 ottobre. «Per me è bellissimo tornare qui, dove feci uno dei miei tornei migliori a livello Challenger», ha dichiarato il tennista romano ai microfoni di SuperTennis, finale qui nella prima edizione del torneo, sconfitto dal francese Kyrian Jacquet. «C’era un clima stupendo in tutto il circolo, dai soci al pubblico, tanti bambini; quindi, è bello tornare su questi campi e vedere tante persone che mi sono state vicine in quel torneo e di cui conservo un bellissimo ricordo», ha ricordato ancora Cobolli. Si attendono nomi importanti anche quest'anno: l'entry list sarà comunicata nella presentazione del torneo, in programma a fine settembre.



