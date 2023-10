Cobolli sbarca ai quarti  Carboni cade in doppio  

Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale dell'Olbia Challenger. La testa di serie numero 7 regola 6-2, 6-4 Federico Gaio e si regala la sfida (domani) contro il francese Constant Lestienne, numero 2 del seeding del Tc Terranova. Dopo la scorpacciata di singolari del martedì, anche il doppio mette in vetrina alcuni talenti azzurri. Saluta la compagnia l'unico sardo in tabellone, l'algherese Lorenzo Carboni che, con Peter Buldorini, ha perso lottando 6-3, 7-6(3) contro gli indiani Anirudh Chandrasekar e Vijay Sundar Prashanth, mentre lo specialista Marco Bortolotti, con lo spagnolo Sergio Martos Gornes, l'ha spuntata 7-5, 1-6, 10-4 su Francesco Forti e Francesco Maestrelli. Le coppie vincitrici si affronteranno oggi per un posto in semifinale.

E proprio Forti aprirà il programma del Centrale, alle 10.30, contro il francese Mathias Bourge. Non prima delle 18, derby tricolore tra Mattia Bellucci e Raul Brancaccio.



