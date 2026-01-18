Cobolli out, alcaraz c’è 

Melbourne. Una vittoria e una sconfitta il bilancio degli italiani impegnati nella prima giornata dell'Australian Open 2026. Jasmine Paolini domina 6-1 6-2 Aliaksandra Sasnovich mentre Flavio Cobolli cede 76(1) 64 61 ad Arthur Fery e ai problemi di stomaco. E parte bene l'avventura di Carlos Alcaraz: il n.1 del mondo si è qualificato al secondo turno del torneo di Melbourne battendo l'australiano Adam Walton in tre set 6-3, 7-6, 6-2. «Superare le difficoltà serve soprattutto per i turno successivi» ha detto il murciano che al prossimo troverà il tedesco Yannick Hanfmann.

Le donne

Paolini, n. 7 del ranking e del seeding, ha iniziato con un netto successo la sua settima partecipazione consecutiva nel tabellone principale dello Slam Down Under. Dopo quattro eliminazioni consecutive al primo turno (2020-2023), nel 2024 ha firmato il suo miglior risultato con gli ottavi di finale. Lo scorso anno, invece, è stata eliminata al terzo turno da Svitolina. Al prossimo turno l'azzurra giocherà contro la slovena Veronika Erjavec (102 WTA) o la polacca Magdalena Frech (57). Ha concesso un'unica palla break e chiuso al quarto match point contro la qualificata Sasnovich, 31enne di Minsk. «Ho giocato una partita molto solida dall'inizio alla fine, sono molto contenta», ha detto l'azzurra che si è mostrata soddisfatta anche per i primi effetti del lavoro con Danilo Pizzorno e Sara Errani, compagna di doppio e da quest'anno anche componente del suo team. «Stiamo lavorando su tante cose, soprattutto sul servizio e la risposta. Il tennis sta andando in quella direzione, scambi più brevi, più veloci e più potenti. Bisogna partire bene, altrimenti si fa fatica», ha detto.

Buona la prima anche per la campionessa uscente Aryna Sabalenka, capace di superare la francese Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (n. 118 WTA, wild card) con il punteggio di 6-4 6-1 in 77 minuti. Fuori la 45enne Venus Williams (6-7, 6-3, 6-4 dalla serba Olga Danilović).

Gli uomini

A sorpresa saluta subito l'Australia Flavio Cobolli che viene sconfitto in tre set dal britannico Arthur Fery. È il terzo confronto contro un qualificato negli Slam per Cobolli, che nei major non ha mai perso contro avversari fuori dalla Top 40. Alla terza partecipazione all'Australian Open, Cobolli puntava a migliorare il terzo turno del 2024, che rimane il suo miglior risultato. Ma ripetuti problemi di stomaco lo debilitano nel corso del match, scandito anche da una lunga video review che va avanti per cinque minuti e conferma il break del britannico nel settimo gioco del primo set. Cobolli si è fermato per la seconda volta al primo turno. «Sono molto triste, ma sono cose che non puoi controllare. Ho iniziato a sentirmi male subito prima della partita. Non credo sia legato alla tensione, perché sto sempre peggio». Inizia con un falsa partenza e con le solite difficoltà iniziali l'avventura di Alexander Zverev: il tedesco, testa di serie numero 3 e primo degli umani dopo Alcaraz e Sinner, ha lasciato per strada il primo set prima di regolare per 6-7 6-1 6-4 6-2 il canadese Gabriel Diallo (41 Atp).

Attesa per Jannik

Prosegue la marcia d'avvicinamento di Jannik Sinner verso l'esordio di domani mattina (ore 9 sulla Rod Laver Arena) contro il francese Hugo Gaston. L'azzurro si è allenato sul campo 10 con il cinese Shang. Un nuovo bagno di folla per Jannik, molto concentrato e attento per tutto l'allenamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA