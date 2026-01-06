Cobolli, manca un punto 

L'Italia è fuori dalla United Cup, competizione a squadre miste che ha inaugurato la nuova stagione del tennis internazionale. Nel match valido per il Gruppo C che nella notte italiana ha aperto la sfida contro la Francia, già eliminata dal torneo, alla Rac Arena di Perth Flavio Cobolli ha mancato due match-point finendo per cedere per 7-5 al terzo ad Arthur Rinderknech (6-7, 7-6, 7-5 il punteggio finale, in 3 ore e 21 di match). Per qualificarsi come migliore seconda dei gironi di Perth, gli azzurri - sconfitti domenica dalla Svizzera che ha chiuso al primo posto nel Gruppo C - avrebbero infatti dovuto vincere 3-0 e complessivamente perdere al massimo un set. Sarà quindi l'Argentina ad accedere ai quarti contro gli Stati Uniti, campioni in carica, primi nel Gruppo A. Inutili i successi di Jasmine Paolini, che ha sconfitto 6-2 6-2 Leolia Jeanjean, e del doppio Errani-Vavassori che si è imposto con due tie-break vinti per 8-6 sui francesi Rakotomanga Rajaonah e Roger-Vasselin.

Cina

È andata meglio a Lorenzo Sonego, che approda ai quarti di finale del “250” di Hong Kong, battendo il giapponese Rei Sakamoto (200 Atp) per 6-2, 7-6(3). Il torinese attende domattina il cinese Juncheng Shang (400 Atp). All’alba italiana debutta la testa di serie numero 1 (e n. 7 Atp), Lorenzo Musetti, contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, attuale numero 58 del mondo.

Nuova Zelanda

Nel Wta 250 di Auckland, Elisabetta Cocciaretto (n. 81) ha battuto la statunitense Alycia Parks (n. 101) per 6-2 7-5 e negli ottavi sfiderà la 33enne polacca Madga Linette (52), che ha eliminato la 45enne americana Venus Williams.

