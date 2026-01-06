VaiOnline
Tennis.
07 gennaio 2026 alle 00:54

Cobolli, manca un punto 

Costano cari i due match point non sfruttati: azzurri out 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'Italia è fuori dalla United Cup, competizione a squadre miste che ha inaugurato la nuova stagione del tennis internazionale. Nel match valido per il Gruppo C che nella notte italiana ha aperto la sfida contro la Francia, già eliminata dal torneo, alla Rac Arena di Perth Flavio Cobolli ha mancato due match-point finendo per cedere per 7-5 al terzo ad Arthur Rinderknech (6-7, 7-6, 7-5 il punteggio finale, in 3 ore e 21 di match). Per qualificarsi come migliore seconda dei gironi di Perth, gli azzurri - sconfitti domenica dalla Svizzera che ha chiuso al primo posto nel Gruppo C - avrebbero infatti dovuto vincere 3-0 e complessivamente perdere al massimo un set. Sarà quindi l'Argentina ad accedere ai quarti contro gli Stati Uniti, campioni in carica, primi nel Gruppo A. Inutili i successi di Jasmine Paolini, che ha sconfitto 6-2 6-2 Leolia Jeanjean, e del doppio Errani-Vavassori che si è imposto con due tie-break vinti per 8-6 sui francesi Rakotomanga Rajaonah e Roger-Vasselin.

Cina

È andata meglio a Lorenzo Sonego, che approda ai quarti di finale del “250” di Hong Kong, battendo il giapponese Rei Sakamoto (200 Atp) per 6-2, 7-6(3). Il torinese attende domattina il cinese Juncheng Shang (400 Atp). All’alba italiana debutta la testa di serie numero 1 (e n. 7 Atp), Lorenzo Musetti, contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, attuale numero 58 del mondo.

Nuova Zelanda

Nel Wta 250 di Auckland, Elisabetta Cocciaretto (n. 81) ha battuto la statunitense Alycia Parks (n. 101) per 6-2 7-5 e negli ottavi sfiderà la 33enne polacca Madga Linette (52), che ha eliminato la 45enne americana Venus Williams.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  