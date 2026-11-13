Torino. «Questa è un po' la mia Coppa Davis in singolare. Ci sono tutti i requisiti per fare un grande torneo e spero di partire subito forte, e quello è il mio più grande obiettivo». Flavio Cobolli scalda i motori, ci crede e punta in alto alle Atp Finals di Torino (su Italia 1 e Sky Sport), dove ieri è stato il grande giorno dei giocatori, con il blue carpet e il bagno di folla in centro città e la prima conferenza stampa degli otto big divisi nei due gruppi usciti ieri dai sorteggi. È un Cobolli agguerrito quello che si presenta ai giornalisti e a chi gli chiede se forse sia un po' sottovalutato risponde con un sorriso sornione «mi sottovalutassero...». In questi giorni più volte è stato detto che questa per lui dev'essere vissuta come una festa, un atteggiamento che condivide ma fino a un certo punto, fino alla prova sul campo: «Domenica sera la festa è finita, inizierà il torneo e ci sarà un mood diverso e uno spirito sicuramente più combattivo». E pur non nascondendo che «ci sono tante cose che portano tanta pressione in questa settimana, che sarà comunque complicata per me, fatta di tante prime volte», si descrive come un giocatore che si «esalta sui grandi palcoscenici, contro i grandi giocatori». Lunedì il debutto contro un veterano come Daniil Medvedev.

Jannik su tik-tok

A proposito di debutti, ieri quello di uno Jannik Sinner sempre più “social” su Tik Tok (con il suo primo video: «Ciao, sono Jannik. Grazie per l'incredibile affetto che mi avete mostrato, nonostante non avessi ancora postato nulla», ha detto l’altoatesino. Intanto si continua a giocare. Ieri è sfumata la finale di Stoccolma per Lorenzo Musetti. L'azzurro ha salutato l'Atp 250, battuto in due set (6-4, 6-2) in poco più di un'ora di gioco da Taylor Fritz. Per il titolo, l'americano sfiderà oggi l'argentino Tirante che ha eliminato il cileno Tabilo.

Sara Errani e Jasmine Paolini, già sicure del primo posto, hanno invece vinto anche l'ultima partita del Gruppo 2 alle Wta Finals a Indian Wells, trasmesse in diretta e in chiaro su SuperTennis. In un'ora e 15 minuti, le azzurre hanno superato per 6-3 6-4 Ellen Perez e Demi Schuurs e firmato così il settimo successo consecutivo nel circuito Wta. Campionesse a Tokyo nell'ultimo torneo utile per la qualificazione alle Finals, Sara e Jas hanno concluso imbattute la fase a gironi. Ora la semifinale.