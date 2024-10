Cobolli ko, risveglio con un super Sinner-Shelton 

Si ferma nei sedicesimi di finale l'avventura di Flavio Cobolli nell'Atp Masters 1000 Shanghai. Per il romano, 28ª testa di serie, Nole Djokovic si è rivelato un ostacolo ancora troppo alto. L'ex numero 1 del mondo, recordman per quanto riguarda i tornei del Grande Slam vinti (24), si è imposto 6-1, 6-2 in 63'.

E questa mattina, è già tempo di ottavi. Alle 6.30, Jannik Sinner, numero 1 del mondo, giocherà contro lo statunitense Ben Shelton, numero 14 del tabellone. Il mancino di Atlanta compie 22 anni proprio oggi e sicuramente vorrà regalarsi lo scalpo più importante della sua ancora giovane carriera e contro un agonista come lui, l'azzurro non potrà concedersi pause come quelle che, nel turno precedente, hanno permesso all'argentino Tomas Etcheverry di portarsi avanti di un set.

Programma de luxe sullo Stadium Court, visto che subito dopo, la sfida Sinner-Shelton, lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 3 del seeding) affronterà il francese Gael Monfils, il numero 4 Djokovic sfiderà il russo Roman Safiullin e il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, dovrà guardarsi dal belga David Goffin dopo averla spuntata solo 7-6(6), 2-6, 7-6(5) sull'olandese Tallon Griekspoor, che ha salvato sette match point prima di cedere dopo 2 ore e 48' di gioco.

In doppio, esordio vincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri, teste di serie numero 4, dopo la vittoria al 500 di Pechino hanno centrato il quinto match consecutivo spuntandola 7-6(4), 6-7(5), 10-7 sul ceco Tomas Machac e sul cinese Zhizhen Zhang. Oggi, quarto match sul Grandstand, affronteranno le wild card cinesi Aoran Wang e Yi Zhou.

Bronzetti al 2° turno

Nel Wta 1000 di Wuhan, la lucky loser Lucia Bronzetti ha battuto 6-1, 7-6(2) al primo turno l'australiana Ajla Tomljanovic e nei sedicesimi affronterà la cinese Xinyu Wang. Jasmine Paolini, accreditata della terza testa di serie, esordirà nei sedicesimi contro la cinese Yue Yuan. Paolini, al via anche nel doppio, in coppia con Sara Errani. Le azzurre, reduci dal trionfo di Pechino, sono la quarta coppia da battere e sono già agli ottavi, dove trovano la russa Ekaterina Alexandrova e la ceca Katerina Siniakova.



