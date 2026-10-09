Cobolli fuori a Shanghai e riceve minacce di morte 

Giornata negativa ieri per i tennisti italiani nel secondo turno dell’Atp1000 di Shanghai. Si ferma al primo ostacolo la corsa di Flavio Cobolli, sconfitto 6-1, 4-6, 6-3 dal francese Adrian Mannarino. Il padre e coach del tennista azzurro, Stefano, ha poi denunciato una frase choc che ha ricevuto sui social: «Altro che Finals, a tuo figlio deve venire un cancro e morire», il messaggio (firmato da una 19enne, ma potrebbe trattarsi di un profilo fake) che lui stesso ha mostrato via Instagram. Sconfitto in tre set anche Lorenzo Musetti 7-6(7), 3-6, 7-6(1) dalla wild card cinese Yi Zhou, che nel primo turno aveva eliminato Mattia Bellucci. Saluta Shanghai pure Matteo Berrettini, sconfitto 7-6(4), 7-5 dallo statunitense Brandon Nakashima. Vince in due set Alexander Zverev, 6-4, 7-6(4) sulla wild card cinese Yibing Wu, eliminato Nole Djokovic, 6-4, 6-3 dal polacco Hubert Hurkacz. Oggi, Matteo Arnaldi affronta l’americano Taylor Fritz, mentre Luciano Darderi incontra l’ellenico Stefanos Tsitsipas.

Errani/Paolini ko

Nel doppio del Wta Pechino1000, escono ai quarti Sara Errani e Jasmine Paolini, stoppate 7-4, 7-6(8) dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla spagnola Luisa Stefani.

Semifinali al Forte

Alexander Weis, Alessandra Mazzola e Jessica Pieri sono i tre italiani in semifinale nel singolare maschile e femminile del terzo dei 5 tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata dalla Forte Village Sports Academy, con il supporto della Regione, a Santa Margherita di Pula.

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