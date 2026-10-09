SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Tennis.
10 ottobre 2026 alle 00:36

Cobolli fuori a Shanghai e riceve minacce di morte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giornata negativa ieri per i tennisti italiani nel secondo turno dell’Atp1000 di Shanghai. Si ferma al primo ostacolo la corsa di Flavio Cobolli, sconfitto 6-1, 4-6, 6-3 dal francese Adrian Mannarino. Il padre e coach del tennista azzurro, Stefano, ha poi denunciato una frase choc che ha ricevuto sui social: «Altro che Finals, a tuo figlio deve venire un cancro e morire», il messaggio (firmato da una 19enne, ma potrebbe trattarsi di un profilo fake) che lui stesso ha mostrato via Instagram. Sconfitto in tre set anche Lorenzo Musetti 7-6(7), 3-6, 7-6(1) dalla wild card cinese Yi Zhou, che nel primo turno aveva eliminato Mattia Bellucci. Saluta Shanghai pure Matteo Berrettini, sconfitto 7-6(4), 7-5 dallo statunitense Brandon Nakashima. Vince in due set Alexander Zverev, 6-4, 7-6(4) sulla wild card cinese Yibing Wu, eliminato Nole Djokovic, 6-4, 6-3 dal polacco Hubert Hurkacz. Oggi, Matteo Arnaldi affronta l’americano Taylor Fritz, mentre Luciano Darderi incontra l’ellenico Stefanos Tsitsipas.

Errani/Paolini ko

Nel doppio del Wta Pechino1000, escono ai quarti Sara Errani e Jasmine Paolini, stoppate 7-4, 7-6(8) dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla spagnola Luisa Stefani.

Semifinali al Forte

Alexander Weis, Alessandra Mazzola e Jessica Pieri sono i tre italiani in semifinale nel singolare maschile e femminile del terzo dei 5 tornei Itf Combined inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project, organizzata dalla Forte Village Sports Academy, con il supporto della Regione, a Santa Margherita di Pula.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Capitan Deiola è già tornato

l L. Piras, Spignesi
Il focus

Fusione degli aeroporti, la Giunta insiste Ignorati i rilievi della Corte dei conti

Il piano di cessione di Cagliari-Elmas resta senza alcun bando 
Al. Car.
politica

Elezioni più vicine, ma sulla nuova legge c’è il rischio ricorsi

Mattarella firma il testo sulle regole del voto Il Campo largo prepara la via per la Consulta 
Capodanno 2027

Sassari regina, Alghero al buio

Nel capoluogo entusiasmo per Zucchero, nella città catalana poche certezze 
Caterina Fiori Tania Careddu
Le manifestazioni

«Scuole inadeguate» Fumogeni e lanci di uova alla protesta degli studenti

Cagliari, lo sciopero rischia di degenerare Al Giua anche un principio d’incendio   
Umberto Zedda
Meteo

Doppia tromba d’aria devasta il Trapanese «Una scena di guerra»

Ondata di maltempo colpisce la Sicilia «Sei bambini feriti a scuola, case distrutte» 