Cobolli e Sinner ai quarti 

Londra. Lacrime a Wimbledon. Quelle che bagnano di commozione il viso di Flavio Cobolli, che in quattro set conquista con pieno merito il primo quarto di finale Slam della sua carriera. Quelle di dolore che non riesce a trattenere Grigor Dimitrov, fermato da un infortunio muscolare mentre conduceva 6-3, 7-5, 2-2 contro Jannik Sinner. L’Italia a Londra perde Lorenzo Sonego, battuto da Ben Shelton, ma porta due rappresentanti ai quarti di finale.

Cobolli

L'impresa di ieri è firmata dal romano ed è ancora più prestigiosa perché raggiunta sui nobili prati dell'All England Club: «Un risultato simile è un sogno che mi accompagna si da piccolo, da quando ho iniziato a giocare a tennis», confessa Flavio. Sull'ultimo dritto in rete di Marin Cilic, che a Wimbledon nel 2017 aveva raggiunto la finale, nell'angolo italiano piangono tutti: dal papà-coach al fratello, agli amici più cari tra cui l'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove. Un'altra partita (quasi) perfetta per Cobolli, n.22 del seeding e alla sua seconda partecipazione ai Championships, che impiega quasi tre ore e mezza per avere la meglio del granatiere croato 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Lo attendono il Centre Court, novità assoluta per lui, e una leggenda di Wimbledon, Novak Djokovic, capace di trionfare sui prati londinesi sei volte e ancora oggi, a 38 anni, tra i favoriti d'obbligo per la 138ª edizione dei Championships: sotto gli occhi di Roger Federer, regola l'australiano Alex de Minaur, testa di serie n.11 (1-6, 6-4, 6-4, 6-4). Sul prossimo match, contro Cobolli, Djokovic promette che si affiderà ai saggi consigli del figlio. «Ha visto l'ultimo match di Cobolli, gli chiederò cosa ha notato di particolare», scherza il serbo. «Al di là delle battute, è un giocatore di grande talento, uno dei giovani emergenti, che molto spesso vedremo in futuro».

Sinner

Jannik Sinner si qualifica ai quarti con un po’ di fortuna. In una serata-no, con un problema al gomito che richiede l’intervemto medico, il n.1 al mondo è sotto addirittura 6-3, 7-5, 2-2 contro un Grigor Dimiitrov in uno di quei momento in cui risplende il suo talento. Serve un ace e improvvisamente si accascia tenendosi il pettorale destro. Sinner accorre al suo fianco, poi intervengono i fisioterapisti: il bulgaro esce dal campo in lacrime per un medical time out e, dopo qualche minuto, rientrato, annunciando che non avrebbe potuto continuare.«Non so cosa dire, è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato. È un buon amico, ci conosciamo bene, gli auguro di rientrare il più presto possibile. Non mi sento per niente un vincitore e non mi sento di dire altro», le parole di un Sinner sinceramente dispiaciuto, che avrà due giorni per preparare la partita dei quarti di finale contro Ben Shelton.

Sonego

L’americano elimina Lorenzo Sonego che lotta per oltre tre ore alla pari con il n.10 del seeding. Al quarto set il 30enne torinese è costretto alla resa (3-6 6-1 7-6, 7-5). Dopo il quarto turno raggiunto nel 2021, quando era stato stoppato da Roger Federer, anche quest'anno Sonego trova un avversario più forte che per la prima volta entra nei migliori otto del torneo londinese.

