Cobolli e Paolini per la storia 

Jasmine Paolini e Flavio Cobolli continuano la loro corsa, qualificandosi per i quarti di finale di Wimbledon, raggiungendo Jannik Sinner. Buon match della toscana, che la spunta 6-4, 4-6, 6-3 sulla filippina Alexandra Eala. Avversaria impegnativa per l'azzurra, visto che l'unico precedente aveva portato a una vittoria dell'asiatica. Nel primo set, Paolini si issa fino al 4-1 con un break nel quarto game, si salva per il 5-2, ma cede a sua volta il servizio nel nono gioco. Sul 5-4, l'inerzia sembra dalla parte della filippina, ma l'azzurra non molla, trova un altro break e chiude il parziale per 6-4. Nel secondo set, break e controbreak per il 2-2, Eala non ci sta, strappa ancora il servizio alla sua avversaria e servi sul 4-3: salva tre palle consecutive del controbreak e chiude 6-4. Si va al set decisivo, con l'azzurra che strappa il servizio alla sua avversaria nell'ottavo game e chiude 6-3. Per lei, nei quarti ci sarà l'ucraina Marta Kostyuk, numero 12 del seeding, che ha battuto con un doppio 6-4 la statunitense Ashlyn Krueger.

Capolavoro

Capolavoro di Flavio Cobolli, testa di serie numero 9, che sorprende 7-5, 7-6(4), 6-3 l'australiano Alex De Minaur, quinto favorito alla vigilia. La sua esultanza imita quella di Cristiano Ronaldo. Vittoria ancora più importante, se si pensa che, nei due precedenti, era stato il 27enne di Sydney a spuntarla. Il primo set viene deciso in favore del romano dall'unico break, sul 5-5. Nel secondo, break e controbreak (2-2), poi De Minaur strappa il servizio a Cobolli e si issa fino al 5-2. Ma qui l'australiano si inceppa e, con otto punti di fila, il romano riequilibra il set e vince il tiebreak 7-4. De Minaur non molla e strappa il servizio al suo avversario in apertura di terzo set. È un set dove il servizio conta poco (con cinque break in nove giochi: quello decisivo è firmato da Cobolli, sul 4-3, e vale il match. Nei quarti, il romano affronterà la vera sorpresa di questo torneo, il britannico Arthur Fery che, in un match tra wild card, l'ha spuntata 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6(7) sul bulgaro Grigor Dimitrov in quasi 4 ore di gioco.

Doppio ko

Finisce al terzo turno l'avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. La coppia azzurra, numero 4 del tabellone, è stata sconfitta 7-6(4), 4-6, 6-4 dallo statunitense Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic.

Sinner per la semifinale

E oggi torna in campo Sinner. Il numero 1 del mondo apre il programma del campo 1, alle 14, contro il tedesco Jan-Lennard Struff (74 Atp). I precedenti tra i due atleti parla nettamente italiano: 3-0, tutti nel 2024. Sinner ha vinto in due set sul cemento di Indian Wells e sul rosso di Monte Carlo, mentre l'ha spuntata 6-2, 6-7, 7-6 nei quarti di Halle, torneo sull'erba poi vinto dall’altoatesino.



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