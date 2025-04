cobolli e paolini, madrid è amara  

Madrid. Giornata-no al Masters 1000 Madrid per i singolaristi azzurri impegnati ieri. Niente da fare per Flavio Cobolli che ha mancato l’accesso gli ottavi di finale, cedendo in due set alla testa di serie n.31, lo statunitense Brandon Nakashima, in quello che era anche il loro primo scontro diretto in carriera. 7-5, 6-3.

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno. L'azzurra, n. 6 del ranking Wta, ha perso con la greca Maria Sakkari (n.82) 6-2 6-1, in un'ora e 18’ di partita.

Oggi vanno in campo tre azzurri: Matteo Arnaldo contro il bosniaco Damir Dzumhur; Matteo Berrettini contro lo “sparring partner” di Jannik Sinner, il temibile Jack Draper; Lorenzo Musetti contro l’altrettanto quotato greco Stefanos Tsitsipas

In doppio

Cobolli si è parzialmente rifatto grazie al successo in coppia con Lorenzo Musetti: 6-3, 5-7, 11-9 al match tie-break su Doumbia-Reboul. Nel doppio femminile, invece, le campionesse olimpioniche Jasmine Paolini e Sara Errani sono state nettamente superate da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens per 6-1, 6-3.

