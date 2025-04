COBOLLI e DARDERI, domenica azzurra 

Domenica 6 aprile 2025 diventa una data storica per il tennis italiano, che festeggia il centesimo (e centunesimo) torneo Atp vinto in 54 anni. Ed è un giorno da ricordare per Flavio Cobolli, che ha vinto il suo primo titolo Atp, il 250 di Bucarest, superando con un doppio 6-4 l'argentino Sebastian Baez. L'azzurro vola ora a Montecarlo, dove è atteso nel primo turno da un match contro un avversario proveniente dalle qualificazioni, il serbo Dusan Lajovic. E l'hurrah azzurro numero 101 si solleva da Marrakech con Luciano Darderi, che lotta e si impone con un doppio tiebreak (7-3, 7-4) sull'olandese Tallon Griekspoor. Per il 23enne di Villa Gesell è il secondo successo nel circuito maggiore, dopo quello firmato a Cordoba un anno fa, partendo dalle qualificazioni.

Azzurri a Montecarlo

Ora, occhi puntati sul Masters 1000 di Montecarlo. Sconfitto all'esordio Matteo Arnaldi, che si è fatto sorprendere 6-3, 4-6, 6-4 dal francese Richard Gasquet, in tabellone grazie a una wild card e che ha già annunciato che si ritirerà dopo il Roland Garros. Oggi, tre italiani in campo: Lorenzo Musetti, numero 13 del seeding monegasco, esordirà contro il qualificato cinese Yunchaokete Bu, la wild card Fabio Fognini sarà opposta all'argentino Francisco Cerundolo (tesserato per il Tc Cagliari) e Matteo Berrettini affronterà il qualificato argentino Mariano Navone, vincitore dell'Atp175 Challenger di Cagliari lo scorso anno. In campo martedì, invece, Lorenzo Sonego, contro lo spagnolo Pedro Martinez. Non ci sarà Mattia Bellucci, che dopo aver battuto 6-4, 2-6, 6-3 il britannico Cameron Norrie, è stato regolato con un netto 6-1, 6-2 dal magiaro Fabian Marozsan nel turno decisivo delle qualificazioni.

Forte Village, atto II

Max Houkes e Julia Grabher si aggiudicano il primo dei sei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dalla Forte Village Sports Academy. L'olandese ha battuto 6-3, 7-5 l'elvetico Dominic Stricker; l'austriaca ha avuto la meglio per 7-5, 6-0 su Jessica Pieri. È iniziato ieri, col primo turno delle qualificazioni maschili, il secondo Itf. Eliminati quattro sardi: Edoardo Pilia non conquista giochi contro l'indiano Manas Dhamne, Luca Fasciani cede a Lorenzo Angelini (6-1, 6-4), Matteo Mura perde 6-1, 6-2 contro Alberto Bronzetti e Niccolò Dessì 6-2, 6-1 da Iannis Miletich. Oggi in campo Lorenzo Carboni, che esordirà nel main draw contro il tedesco Tim Handel. Per le qualificazioni femminili, Sofia Del Balzo Ruiti sfida la tedesca Chantal Sauvant.



