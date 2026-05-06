Cobolli e Berrettini, come sentirsi a casa: «Era il nostro sogno»  

Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. “L’altra Italia” dietro Sinner e Musetti, i due romani, amatissimi dal pubblico del Foro Italico, il primo è addirittura oggi al numero 12 della classifica mondiale, mentre il secondo – oggi alla posizione 100 – sta cercando di tornare fra i grandissimi. «Lo sognavamo da piccoli», dicono in coro sugli Internazionali.

«Desidero fare meglio rispetto agli anni scorsi, non ho mai vissuto questo torneo come avrei voluto e spero finalmente di farlo. Credo che solo Berrettini e io possiamo capire quello che proviamo quando giochiamo qui con il pubblico romano. C'è molta pressione e ce la mettiamo noi da soli, è un errore che facciamo ma è l'inconscio di voler dimostrare qualcosa in più a noi stessi e al pubblico. Quest'anno sento meno pressione, mi sento bene, vengo da tanti tornei giocati come si deve e vengo qui a Roma con tanta autostima che spero possa aiutarmi», così Cobolli nel giorno del suo compleanno sul suo ritorno agli Internazionali d'Italia. L'azzurro, poi, sottolinea la volontà di «essere spensierato, chi si mette la pressione da solo non rende come dovrebbe. Alla top ten non ci penso molto, spero arrivi ma non sono ossessionato. Penso sempre di essere ancora il numero 500 perché mi aiuta a migliorare ogni giorno. Voglio divertirmi ed essere sempre il Flavio di sempre, sto migliorando facendo un percorso di crescita che può permettermi di ambire a quei risultati».

Berrettini

«Sono felice di essere qui e di provare a godermelo per un altro anno. Questo torneo non sarà mai un peso, se mai dovesse diventarlo sarebbe il momento di dire basta», sottolinea Matteo, «dopo Madrid ho trovato la motivazione per rimettermi a lavorare, ho avuto una bella reazione, a Cagliari ho trovato energia e ora mi sento molto meglio. Giocare in Italia è sempre speciale, magari con un altro Master 1000 avrei avuto meno energia nel tornare. Sono sicuro che il lavoro che sto mettendo dentro pagherà».

A chi gli chiede di Jannik Sinner risponde che «la prima sensazione che ho avuto su di lui è stata importante. Poi tutto quello che conquisti nella carriera è una questione di ciò che hai in testa e lui sta dimostrando di essere un campione in tutto quello che fa».

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