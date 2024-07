Cobolli battuto, a Gstaad bravo Berrettini  

Ogni partita, ogni vittoria, avvicina Matteo Berrettini al ritorno sui propri livelli migliori. Il romano ieri ha raggiunto i quarti di finale torneo Atp 250 che si disputa sulla terra rossa di Open Gstaad, in Svizzera. Ha battuto il colombiano Daniel Galán in due set (6-4, 6-2), in un'ora e 19 minuti di partita. Berrettini, n. 82 del ranking e sesto favorito del tabellone, aveva vinto proprio a Gstaad nel 2018 il suo primo titolo Atp. Se ripetesse l’impresa si riporterebbe già lunedì a ridosso della top 50 mondiale.

Non è andata bene invece a Flavio Cobolli che saluta il torneo di Amburgo. Negli ottavi di finale il romano, numero 48 del mondo, ha ceduto 6-1, 7-6 contro Zhizhen Zhang (n.34) che è così diventato il primo cinese a raggiungere le 50 vittorie in carriera nel circuito Atp e i 20 successi nel tour in una singola stagione. Zhang punta al nono quarto di finale in carriera, il quarto del 2024.

