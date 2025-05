Cobolli-Arnaldi, derby al 2° turno del Roland Garros 

Parigi. Un meritatissimo derby al secondo turno del Roland Garros. Lo giocheranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il romano, reduce dal trionfo di Amburgo supera in tre set Marin Cilic, uno dei veterani del circuito Atp, per 6-2 6-1 6-3. Il sanremese rimonta due set al canadese Felix Auger-Aliassime (5-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2) con una prova di grande maturità. Non ce la fanno, invece, Francesco Passaro e Mattia Bellucci. Al perugino non basta vincere i primi due set con l'olandese Jesper de Jong: cede in cinque set per 3-6, 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/1), 6-1. Troppo forte, invece, Jack Draper per Bellucci. Il tennista lombardo si arrende per 6-3 6-1 6-4 6-2, dopo 2 ore e 37 minuti di gioco, al britannico.

Intanto sembra tornato ad alti livelli Novak Djokovic. Fresco della vittoria numero 100 nel circuito Atp sabato a Ginevra, il serbo batte lo statunitense Mackenzie McDonald (n.98) con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-3 e affronterà Corentin Moutet. «Non mi restano tanti tornei del grande Slam da giocare, quindi voglio approfittare di ogni occasione», spiega Nole. Parte bene anche Alexander Zverev. Il tedesco, finalista della passata edizione, supera al primo turno il giovane Learner Tien con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Il n. 3 al mondo triva l'olandese De Jong. Buon avvio anche per Alex De Minaur. L'australiano si sbarazza di Laslo Djere per 6-3, 6-4, 7-6(6) e affronterà Bublik. La notizia del giorno è la sconfitta di Daniil Medvedev per mano del britannico Cameron Norrie in cinque set per 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 7-5: per lui sesta sconfitta al primo turno del Roland Garros.

Secondo turno

Stamattina alle 11 torna in campo Lorenzo Musetti, opposto al colombiano Daniel Elahi Galan. Quindi alle 12 Jasmine Paolini conto l’australiana Ajla Tomljanovic e Matteo Gigante contro Stefanos Tsitispas nel primo pomeriggio. Domani toccherà a Jannik Sinner che affronterà Richard Gasquet: il francese ha già annunciato che il Roland Garros sarà il suo ultimo torneo Atp. Ci sarà il pienone per salutare uno dei giocatori francesi più vincenti degli ultimi anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA