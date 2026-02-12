Cobas in sciopero, gli studenti disertano le lezioni 

«Nel 2000, in Sardegna, avevamo oltre 400 autonomie scolastiche», premette Simone Fancello, docente del liceo Satta di Nuoro. «Adesso, dopo l’ennesimo taglio, forse arriviamo a 220. È ora di dire basta». Nicola Giua, quartese, aggiunge: «Sono assolutamente scelte politiche coloniali, che penalizzano la nostra regione e non tengono conto della nostra diversità. Comunque, la nostra richiesta è chiara: serve una nuova legge sulla scuola sarda».

I Cobas si sono dati appuntamento a Nuoro, come promesso. La pioggia e il forte vento non hanno bloccato la voglia di manifestare, di dire no a quel «dimensionamento scolastico che affossa soprattutto il centro Sardegna». Così, la piazza delle Grazie è diventata ieri mattina il luogo-simbolo della protesta e dello sciopero organizzato dai Cobas Scuola. Gli studenti dei licei Satta e Asproni, così come gli alunni della storica scuola Podda, hanno disertato le lezioni. «Cinque dei 9 tagli sono tra Nuorese e Ogliastra», afferma il portavoce Nicola Giua. «Negli ultimi tre anni sono state tagliate altre 38 autonomie scolastiche e negli ultimi vent’anni quasi la metà. È una follia, in questo modo le scuole diventano ingestibili». Giua prosegue: «Il calo demografico c’entra poco o niente. Sebbene un calo ci sia stato, non è certo tale da giustificare una riduzione del 50 per cento delle autonomie scolastiche».

Gli istituti come presidi da tutelare, soprattutto in una zona dell’Isola dove lo spopolamento e la dispersione scolastica dilagano. «Invece proprio qui, nel Nuorese, si taglia ancora di più», rimarca Nicola Giua. «Serve una legge sulla scuola sarda perché non si può agire in termini ragionieristici», puntualizza il sassarese Cristano Sabino. «Ogni anno si tagliano scuole, come se fossero delle appendici senza alcun valore. È inaccettabile». Lisetta Bidoni, consigliera provinciale con delega alla Pubblica istruzione, sentenzia: «Il territorio del Nuorese non deve subire tagli. Anzi, qui servono investimenti, mica tagli continui. Dunque, spero che il Governo ci ripensi e blocchi il provvedimento preso».

RIPRODUZIONE RISERVATA