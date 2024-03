Coalizione sarda, la sfida continua 

«Abbiamo perso ma questi mesi di campagna elettorale sono stati un bel percorso di formazione politica». Renato Soru ha salutato così la Coalizione sarda che ieri si è ritrovata a Milis, primo incontro dopo il voto del 25 febbraio. Emozione e commozione insieme per una sfida che, dopo la delusione per l’esclusione dal Consiglio regionale, «va avanti». Del resto, più di 60mila sardi hanno creduto nel progetto, l’8 per cento, due punti sotto lo sbarramento fissato dalla legge elettorale.

La Coalizione sarda sarà un momento federativo che non limiterà l’azione dei singoli partiti: da Irs a Liberu, da Azione a +Europa. Forze politiche già strutturate, mentre Progetto Sardegna, il partito di Soru, «inizia adesso a organizzarsi nei territori», annuncia Romina Mura, la deputata ex Pd tornata alla politica con la Rivoluzione gentile. «La nostra collocazione politica è l’area progressista e a quella guardiamo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali».

