25 settembre 2025 alle 00:31

CM, Fucka a Calasetta A2F, Granzotto al Cus 

Un nome altisonante per le “minors” sarde. Tra i protagonisti della prossima Serie C (al via sabato) ci sarà anche Matija Fucka, nuova ala-pivot del Calasetta: si tratta del figlio terzogenito di Gregor, il celebre “Airone di Kranj” che ha scritto pagine indelebili del basket azzurro tra la fine degli anni Novanti e i primi Duemila. Nato in Slovenia e naturalizzato italiano, fu tra i simboli dell’oro europeo conquistato nel ‘99 e vinse numerosi titoli con Fortitudo Bologna e Barcellona. Classe 2005, il giovane Fucka è cresciuto cestisticamente nel San Lazzaro e ha disputato l’ultima stagione in C a Genova.
Il Cus Cagliari ha invece ufficializzato il primo volto nuovo in vista del prossimo campionato di A2 Femminile: a disposizione di coach Xaxa ci sarà anche la play Marta Granzotto. Classe ’92, veneta, aveva già militato in Sardegna per tre stagioni con la canotta di Selargius.

