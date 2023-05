Club sub, volontari in Emilia Romagna 

Una squadra di sommozzatori del Club sub Sinnai è partita ieri per l’Emilia Romagna. I volontari si sono imbarcati su una nave a Olbia con un loro fuoristrada, un natante, bombole e altre attrezzature subacquee: oggi raggiungeranno la sede dove dovranno operare con la colonna mobile della Procivitalia, Coordinamento nazionale, a cui i sub di Sinnai fanno capo. I volontari resteranno a disposizione nelle aree colpite dall’alluvione fino al 4 giugno, data in cui, fatte salve altre richieste, è prevista la conclusione della missione e il rientro in Sardegna.

Il Sub Sinnai, prima scuola subacquea in Sardegna, una delle prime in Italia, oltre a formare sommozzatori e apneisti sportivi, prepara e istruisce anche sommozzatori Fipsas della Protezione civile, specializzazione non comune scelta e praticata da subacquei di elevata preparazione che collaborano in ambiti tragici come questo.

